Ana Paula Siebert faz festa do pijama luxuosa para a filha; veja as fotos

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, promoveu uma festa do pijama que preparou para a sua filha, Vicky. Passando uns dias em Miami, nos Estados Unidos, a modelo usou os stories de seu Instagram para compartilhar detalhes do evento.

Segundo ela, a festa foi um pedido de sua filha. "A Vicky estava há um tempão pedindo, e queria uma festa do pijama. Fizemos as barraquinhas. Essa aqui é a cabaninha da Serena, tudo decorado. Os docinhos decorados, toalha bordada. A Vicky falou que queria da Hello Kitty", contou Ana Paula.

Em seguida, ela mostrou Vicky brincando com as convidadas da festa. Veja como foi:

Ana Paula Siebert revela como escolheu a babá da filha

Recentemente, Ana Paula Siebert contou como escolheu a atual babá de sua filha. Ela abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e um fã quis saber como ela conheceu a babá da menina.

A loira contou que a funcionária trabalha em sua casa há muitos anos e se tornou babá para cuidar de Vicky. “A Zilda está com a gente há mais de 10 anos! Ela cozinhava, aliás muito bem! Quando eu estava precisando de alguém, sugeri para ela mudar porque ela conhece a Vicky desde a minha barriga”, disse ela.

