Ana Paula Siebert choca com item luxuoso para jantar em família

Para receber filhos de Roberto Justus em seu apartamento, Ana Paula Siebert choca ao montar mesa com detalhes luxuosos e item se destaca

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, adora montar mesas e sempre surpreende com suas produções. Nesta quarta-feira, 18, a loira impressionou ao preparar uma luxuosa para um jantar em família com os filhos do marido em seu apartamento.

Para recepcionar Rafaella Justus, Fabiana Justus e outros parentes, a mãe de Vicky Justus separou itens de alto padrão. Inclusive, a famosa estreou um acessório que ganhou de Martha Medeiros. O porta guardanapo foi destaque na mesa em tons claros e com detalhes em dourado. O acessório nada discreto roubou a cena com seu volume com várias flores e até pérolas.

Além das louças finas, Ana Paula Siebert colocou velas para iluminar e deixar a mesa mais aconchegante. "Hoje é dia de jantar em família e eu fiz uma mesa toda clean, com luzes e eu usei um porta guardanapo que há um tempão que eu tento usar ele, porque ele já bastante, a Martha Medeiros que me fez e me deu de presente", contou ao mostrar os detalhes.

É bom lembrar que a influenciadora gosta tanto de montar mesas que, na fazenda, ela fez um louceiro. O cômodo foi feito especialmente para guardar as louças e acessórios que a loira tem na casa de campo da família.

Após o jantar, Ana Paula Siebert foi fofocar com Rafaella Justus em seu closet e acabou revelando o motivo de não querer que a enteada more fora do Brasil.

Veja a mesa de jantar de Ana Paula Siebert:

Ana Paula Siebert revela fase dramática com a filha

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, compartilhou um drama que está enfrentando com sua única filha, a pequena Vicky Justus, de 4 anos. No sábado, 14, após brincar o dia todo com a herdeira e levá-la para passear, a loira contou que em certos momentos a menina se irritava e gritava.

Para exemplificar um pouco das birras da pequena, a famosa falou sobre primeiro ela ter ficado brava com a máscara que pediu para colocar no rosto e depois ao morder a boca enquanto escovava os dentes. Ana Paula Siebert então disse que a filha perde a postura e começa a gritar. Saiba mais aqui.