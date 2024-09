Ana Paula Siebert revela fase dramática com a filha: 'Grita'

Após mostrar brincadeiras com sua filha com Roberto Justus, Ana Paula Siebert revela drama que enfrentou com Vicky Justus nos bastidores; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, compartilhou um drama que está enfrentando com sua única filha, a pequena Vicky Justus, de 4 anos. Neste sábado, 14, após brincar o dia todo com a herdeira e levá-la para passear, a loira contou que em certos momentos a menina se irritava e gritava.

Para exemplificar um pouco das birras da pequena, a famosa falou sobre primeiro ela ter ficado brava com a máscara que pediu para colocar no rosto e depois ao morder a boca enquanto escovava os dentes. Ana Paula Siebert então disse que a filha perde a postura e começa a gritar.

"Foi escovar o dente, mordeu a boca, teve uma crise de choro, mas uma crise de choro, que ela tá numa fase, que ela tem umas crises de choro e ela começa a sair do giro, não sei se é a idade, mudou de escola, tá muito cansada, mas ela tem umas crises assim, que ela grita, que parece que tá tipo assim, se algum vizinho escutar acha que eu tô maltratando minha filha, porque grita, grita, do nada, começou a gritar porque mordeu a boca e queria chupar gelo e já tava tarde e eu não queria deixar chupar gelo, aí começou a grita, pra vocês ter noção, oh idade viu difícil", explicou com detalhes a situação.

Antes de escovar os dentes para dormir, Vicky Justus quis fazer skincare com a mãe e ficou irritada ao achar que a máscara verde não sairia de seu rosto. Ainda neste sábado, 14, após brincar o dia todo com a herdeira, Ana Paula Siebert mostrou sua barriga inchada e as cicatrizes da cirurgia que passou nos últimos dias.

É bom lembrar que a caçulinha de Roberto Justus foi matriculada na mesma escola que a irmã, Rafaella Justus, de 15 anos, e as sobrinhas, Chiara e Sienna, as gêmeas de Fabiana Justus. Manuella Pinheiro Tralli, a filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli também está no colégio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert surpreende ao contar onde comprou bolsa de Vicky para escola

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, surpreendeu na segunda-feira, 09, ao revelar onde comprou a mochila para sua filha com o empresário, a pequena Vicky Jutus, de 4 anos, ir para a escola.

Matriculada no mesmo colégio que a irmã, Rafaella Justus, e das sobrinhas, Chiara e Sienna, as gêmeas de Fabiana Justus, a herdeira mais nova do milionário sempre dá um show de fofura com seus looks para estudar e sua mochila tem chamado a atenção.

Ana Paula Siebert então revelou onde adquiriu o acessório de Hello Kitty e com o nome gravado da garota. Acostumada a comprar itens de grife, de alto valor, a loira surpreendeu ao falar que comprou a bolsa em uma loja nos EUA e por um "baixo" custo. Saiba mais aqui.