Ana Paula Siebert revela que não apoia que Rafaella Justus estude fora

Em conversa íntima em seu closet com Rafaella Justus, Ana Paula Siebert revela motivo de não apoiar que a enteada estude fora do Brasil

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, compartilhou um momento íntimo com Rafaella Justus em sua rede social. Nesta quarta-feira, 18, ela recebeu a jovem para um jantar em família em seu apartamento e depois de comerem foram fofocar em seu closet.

Durante o momento descontraído, bem de amigas, a mãe de Vicky Justus, de 4 anos, revelou que é muito próxima da enteada e que, por isso, até torce para ela continuar no Brasil e não vá para fora estudar.

"Hora de dormir, mas quem disse que ela dorme? Ela vem pro meu closet fofocar, mas quer fofocar, mas são boas. Vocês não têm noção do que eu dou risada com essa ser humana, perguntam assim: 'gente, a Rafa quer ir morar fora do país, os pais dela deixam?', os pais dela não sei, mas eu tô só zicando pra não dar certo", brincou sobre gostar de tê-la por perto.

"Quem vai me contar as fofocas? Se você tá morando fora do país, você não vai ter acesso às fofocas, entendeu? Eu preciso que vocês esteja aqui, pra você buscar as informações", falou sobre Rafaella Justus gostar de saber das coisas.

Nos últimos dias, Ana Paula Siebert atualizou como está sua barriga e cicatriz após a cirurgia que fez para tirar o DIU que estava fora do lugar. A influenciadora digital ainda desabafou sobre uma fase difícil que está enfrentando com a filha, sua única herdeira com Roberto Justus.

Ana Paula Siebert mostra 'camarote' ao curtir show com Rafaella Justus

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, mostrou na sexta-feira, 13, à noite como fez para curtir o Rock In Rio ao lado de sua enteada, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos. Em casa, elas surgiram acompanhando o show pela televisão.

Na sala especial para ver TV, a loira gravou o momento de descontração com a herdeira de seu esposo. Deitadas no sofá e no escuro, elas surgiram bem confortáveis assistindo ao festival pela telinha. Ana Paula Siebert então brincou sobre estarem em um lugar especial do evento.