Bruna Biancardi exibe barriga de gravidez em foto ao lado de missionária

A influencer Bruna Biancardi, de 30 anos, decidiu exibir, nesta sexta-feira, 21, a barriga de gravidez de Mel, a sua segunda filha com o futebolista Neymar Jr. , em uma foto ao lado da amiga, a missionária Adenácia Anastasia. Ela, inclusive, é apontada como a peça-chave para a reconciliação da paulista com o jogador após a traição do atleta em junho de 2023 .

De acordo com uma publicação do Extra, em 2024, Adenácia teria sido uma das pessoas a incentivar a reconciliação de Neymar e Bruna Biancardi após o jogador ter confessado a infidelidade em junho de 2023.

A missionária, inclusive, é apontada com uma das melhores amigas de Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol.

Bruna Biancardi e a missionária Adenácia Anastasia - Foto: Reprodução/Instagram

Polêmica de traição

Bruna Biancardi enfrenta novos rumores de que teria sido traída pelo atacante do Santos em uma festa privada na última semana. A mãe de Mavie, de um ano, não se manifestou sobre o assunto.

Segundo boatos, Neymar teria se relacionado sexualmente com três meninas no local. Uma criadora de conteúdo adulto, que se apresenta como Any Awuada, afirmou ter tido relações sexuais com o jogador durante uma festa particular em Araçoiaba, interior de São Paulo, em uma chácara isolada.

Após a polêmica, Biancardi publicou fotos ao lado de Adenácia, outras amigas e um fim de semana na piscina com a herdeira e o noivo.

