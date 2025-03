Larissa Ferrari, amante de craque do Vasco, se pronuncia: 'Desculpas'

Larissa Ferrari, que confirmou ter se envolvido com Dimitri Payet, craque francês do Vasco, se pronunciou e pediu desculpas nas redes sociais

Recentemente, a advogada Larissa Ferrari confirmou ao Portal Leo Dias que se envolveu amorosamente com Dimitri Payet, craque francês que atualmente joga no Vasco.

Nesta sexta-feira, 21, após sofrer ataques nas redes sociais, a moça resolveu se pronunciar, dando a sua versão dos fatos.

Larissa garantiu que não houve traição de sua parte e afirmou que quando se envolveu com o jogador já estava separada de seu ex-marido. Além disso, ela fez questão de se desculpar com todos os envolvidos na polêmica.

Além disso, a advogada fez questão de ressaltar que o romance com o atleta não era por dinheiro, tanto que ela ia de ônibus para encontrá-lo, e que não quer ganhar fama em cima da situação.

Dimitri, que é casado há 18 anos com Ludivine Payet, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Confira o pronunciamento completo

"Diante da proporção que tudo tomou, se tornou necessária a minha posição referente a inverdades disseminadas. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que não houve envolvimento amoroso antes da minha separação. Éramos amigos e nos apoiávamos, o que me deu forças para sair do meu antigo relacionamento. No vídeo que circula nas redes, eu não estava mais com meu ex, mas como não havíamos assinado o divórcio todos acreditavam estarmos juntos, mas já estávamos separados de fato. Não irei mencionar nada referente ao meu antigo relacionamento por respeito aos meus filhos, meus pais, pai dos meus filhos e pelas famílias envolvidas.

O outro e último ponto, que diferente do que disseminam, a opção de ir de ônibus ou qualquer outro meio locomotivo era de minha decisão. Eu nunca quis e não quero em momento nenhum ser dependente de outra pessoa, então sempre optei em fazer coisas que estivessem dentro da minha possibilidade, mesmo sabendo que podia fazer de outro modo. Não quero fama, fiz o que fiz por receio a minha segurança, já que ninguém sabia do nosso envolvimento tão intenso, e fiquei com medo de alguém querer protegê-lo de algum modo. Mas aqui friso: Nunca houve ameaça, meu receio veio diante de tantas notícias que vemos diariamente contra mulheres.

Peço desculpas a todos que se envolveram de algum modo nessa situação embaraçosa, não era minha intenção e continua não sendo a minha intenção magoar pessoas que eu amo. Desculpas a minha família, a família do Dimitri e a família do meu ex. Não irei fazer mais nenhuma declaração por respeito a todos mencionados".