Lua surpreende ao tentar enganar Viih Tube: 'Papai deixou'

Em suas redes sociais, Viih Tube mostrou um momento divertido em que a filha Lua, de quase dois anos, tentou enganá-la para ver desenho

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 21, a digital influencer mostrou um momento divertido com a filha Lua, que completa dois anos em abril e é fruto do seu relacionamento com Eliezer.

A pequena queria ver desenho na TV e tentou enganar a mãe, afirmando que o pai tinha permitido. "Ela falando que o papai deixou ela ver desenho na TV. Quando perguntei se podia ligar para ele para confirmar disse que não", escreveu Viih Tube.

Eliezer repostou o mesmo vídeo em suas redes sociais e também se divertiu com a esperteza da filha. "Enquanto isso lá em casa... A Lua tentando levar a Viih no papo falando que eu deixei ela ver TV sem eu ter deixado", disse.

Além de Lua, Viih Tube e Eliezer também são pais de Ravi, de quatro meses.

Festa de aniversário

A influenciadora digital Viih Tube não esconde o quanto está ansiosa para o aniversário de dois anos da filha, Lua Di Felice. A pequena, fruto de seu casamento com o ex-BBB Eliezer, ganhará uma festa temática para celebrar em grande estilo a chegada do novo ciclo de vida.

Por meio das redes sociais, Viih revelou em primeira mão aos seguidores alguns detalhes dos preparativos para o evento, que deve acontecer em abril, mês em que a bebê faz aniversário oficialmente. Bastante animada, a famosa contou que, este ano, Lua terá uma festa com o tema inspirado na boneca Barbie.

"Estamos aqui conversando [e revisando] a lista de convidados porque simplesmente esquecemos de chamar as pessoas", contou a influenciadora. Eliezer, que estava ao lado da esposa, brincou: "Ela lembrou de tudo, só esqueceu de convidar as pessoas", divertiu-se ele. "Vou enviar hoje [os convites]", garantiu Viih Tube.

A festa de aniversário de dois anos de Lua Di Felice deve acontecer no mesmo buffet onde Viih e Eliezer realizaram o chá revelação de Ravi, filho caçula do casal, localizado em São Paulo.

Leia também: Ravi, filho de Eliezer e Viih Tube, encanta ao surgir vestido de mágico