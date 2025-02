Em meio ao luto, Lexa desabafa sobre sua saúde: 'Foi extremamente raro'

A cantora Lexa fez um novo desabafo sobre a perda de sua filha recém-nascida, Sofia, que viveu por apenas 3 dias após o parto prematuro

A cantora Lexafez um novo desabafo sobre a perda de sua filha recém-nascida, Sofia, que viveu por apenas 3 dias após o parto prematuro. A menina, fruto do relacionamento da artista com o ator Ricardo Vianna, nasceu antes do previsto devido ao quadro de pré-eclâmpsia na gestação. Em um post nas redes sociais nesta terça-feira, 25, a artista falou sobre a gravidade de seu caso.

Na publicação, ela compartilhou um vídeo de sua obstetra, Camila Martin, explicando mais sobre o seu diagnóstico. E desabafou na legenda: "Graças a Deus e a ela, estou aqui contando essa história. Ela me salvou e me entregou a Sofia com vida, que por conta da prematuridade extrema e outros fatores, infelizmente não resistiu", iniciou ela.

Em seguida, relembrou a entrevista que foi ao ar na Globo no último domingo, 23."Assim como dei a entrevista para o 'Fantástico 'afim de alertar as mães, pedi para a Dra. Camila gravar esse vídeo falando um pouco mais sobre o meu caso e sobre essa doença tão silenciosa e tão séria! Meu caso foi EXTREMAMENTE RARO! A maioria das mulheres tem pré-eclampsia mais tardia… A minha foi extremamente precoce!", continuou.

"Eu fiz um pré-natal perfeito, mas mesmo assim, desenvolvi a doença.. A diferença é que se eu não tivesse feito e não tivesse internado…. Vocês podem ter certeza que o desfecho seria outro e ainda pior. O Ministério Público, semana passada, anunciou o uso de cálcio no sistema público como obrigatório para prevenir a pré-eclampsia. Obrigada Dra. Camila Martin toda a equipe da Alumia Clínica e mais uma vez todas as pessoas que passaram pelo meu caminho durante esse processo tão difícil", encerrou Lexa.

