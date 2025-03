Gracyanne Barbosa e Belo se reencontram no palco do Domingão com Huck

Neste domingo, 23, vai ao ar o reencontro entre a musa Gracyanne Barbosa e o cantor Belo no programa de Luciano Huck; confira as fotos!

Belo e Gracyanne Barbosa se reencontram! A musa fitness e o cantor marcam presença no palco do Domingão com Huck, programa da Globo, comandado pelo Luciano Huck e irá ao ar neste domingo, 23 .

O cantor, além de soltar a voz com seus hits, encara o desafio da semana na Batalha do Lip Sync contra Sérgio Mallandro. Já a ex-BBB, que deixou o programa na última terça-feira, bate um papo sobre sua jornada no reality com Dona Déa, Lívia Andrade, Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois já tiveram um reencontro após a eliminação da musa fitness do BBB 25. De acordo com a jornalista, Gracyanne Barbosa e Belo conversaram por telefone logo após sua saída do reality e se encontraram pessoalmente alguns dias depois nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Confira as imagens de Belo e Gracyanne no Domingão:

Gracyanne Barbosa e Belo se reencontram no 'Domingão' após sua eliminação no BBB 25 - Foto: Globo/Cadu Pilotto

Gracyanne Barbosa fala sobre namoro de Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi eliminada do BBB 25 nesta última terça-feira, 19, com 51,38% dos votos e está se readequando à vida fora da casa mais vigiada do país. Em entrevista ao jornal Extra divulgada nesta quinta-feira, 20, ela contou que já conversou com o seu ex-marido, o cantor Belo. Mas ele parece não ter contado sobre o namoro com a influenciadora digital Rayane Figliuzzi.

