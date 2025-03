Claudia Ohana revela seu verdadeiro nome e explica sobrenome 'emprestado'

A atriz Claudia Ohana explica origem do sobrenome Ohana e fala sobre o nome em que foi registrada na certidão de nascimento

A atriz Claudia Ohana, de 62 anos, revelou que seu nome de registro é diferente de como é chamada artisticamente. Na verdade, ela se chama Maria Claudia Silva Carneiro. Inclusive, esta é a forma em que a sua família ainda refere à ela: Maria Claudia.

Já o sobrenome, Ohana, ela passou a adotar em sua carreira como atriz. A escolha é uma homenagem à mãe, Nazareth Ohana. que morreu quando ela tinha apenas nove anos.

"[O sobrenome] era da minha mãe, da minha família. É muito lindo, eu quis fazer essa homenagem para ela. Esse poder vem aí", contou em entrevista ao podcast Bonita de Pele.

E descreveu as duas personalidades: enquanto sua persona artística é empoderada, a Maria Claudia é bem diferente. "Ela é meiguinha, fofinha, tem dor de barriga... quando eu fui morar sozinha com 15 anos, foi muito difícil, porque sou muito tímida. Eu fico com vergonha se as pessoas estão me olhando e, hoje, quando não estão me olhando", explicou.

A atriz disse que o teatro e a vida artística moldaram sua personalidade. "Depois que você faz teatro, a timidez sai um pouco porque você tem que ter muita cara de pau para entrar no palco", esclareceu.

Claudia Ohana revela laço com personagem de novela

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Claudia Ohana falou sobre a importância de interpretar a personagem principal da novel Tieta em sua carreira: "Eu me identifico bastante com Tieta".

A novela aborda temas como vingança, amor, luta por aceitação, preconceito e moralidade. A trama é uma sátira ao conservadorismo e uma crítica à falsa moral e bons costumes. Tieta, a personagem principal, é uma mulher livre e considerada 'libertina' demais para Santana do Agreste.

Claudia Ohana confessa sobre esse papel em sua carreira: "Acho que eu me identifico bastante com Tiêta. Sempre fui uma mulher independente. Na época, não se falava nem da palavra empoderamento feminino. Acho que é um personagem importante de ser mostrado hoje em dia". Confira!

