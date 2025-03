A influencer Fabiana Justus, de 38 anos, compartilha uma selfie maquiada nesta sexta-feira, 21, após ficar quase uma semana internada

Nesta sexta-feira, 21, a empresária Fabiana Justus, de 38 anos, decidiu publicar uma selfie , por meio de seu perfil no Instagram, após viver uma semana difícil internada por causa de um quadro de infecção urinária . Recuperada, a influencer também compartilhou uma foto em que aparecia hospitalizada.

"Quem me vê / quem me viu! Semaninha punk para lembrar que a vida é feita de altos e baixos... Terminando a semana graças a Deus muito melhor do que eu comecei! (A foto do dia que eu fui pro PS está impublicável, então coloquei essa do meio da semana que eu já tava mais felizinha tomando o antibiótico)", declarou.

O que aconteceu?

Na última terça-feira, 18, a filha do empresário Roberto Justus contou aos fãs que precisou ir ao hospital após um quadro de infecção urinária. Como ainda está em um perídio delicado pós-transplante de medula, ela precisou ficar em observação.

''Oi, gente! Meu dia começou no hospital... acordei com muita febre e mal-estar. Graças a Deus era só uma mega infecção urinária!'", disse na ocasião.

Fabiana Justus atualiza estado de saúde após infecção

Nesta sexta-feira, 21, Fabi deu novas atualizações sobre seu estado de saúde aos seguidores. "Resolvi aparecer por aqui para dar um oi, para deixar vocês tranquilas. Eu acordei bem melhor. Eu estava muito mais baqueada e fora que o antibiótico zoa a minha flora intestinal, então eu fiquei ruim, não preciso dar detalhes. Mas eu acordei bem melhor, mais disposta. Estou tomando antibiótico na veia porque eles preferiram por causa da dose do antibiótico e por ele ser um antibiótico forte, que dá menos efeito se for na veia do que tomando, e olha que me deu bastante efeito", disse. Confira!

