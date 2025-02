Namorado de Margareth Serrão curtirá Carnaval em Mangaratiba com a família de Virginia

Após Virginia brincar sobre exigência para o namorado da mãe participar do Carnaval em família, presença do músico foi confirmada na folia; saiba mais

Este Carnaval será especial para a família de Virginia Fonseca! Nesta sexta-feira, 28, a influenciadora usou as redes sociais para compartilhar que já está em sua casa de campo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Por lá, a mamãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo aproveitará o feriado prolongado ao lado da família e amigos, inclusive, o namorado de Margareth Serrão estará presente na folia.

Em contato com o Portal LeoDias, a equipe de Virginia Fonseca confirmou que Danilo Nascimento, sanfoneiro e mais novo padrasto de Virginia, estará presente no Carnaval da família. Recentemente, o músico completou um mês de relacionamento com Margareth Serrão, mãe da apresentadora.

A assessoria também adiantou que Zé Felipe seguirá com sua agenda de shows após retornar aos palcos. No entanto, assim que encerrar os compromissos, ele se reunirá com a família na casa de campo para curtir os últimos dias de folia.

Na última quinta-feira, 13, a apresentadora do Sabadou brincou ao convidar Danilo para curtir o feriado de Carnaval. Em vídeo publicado nas redes sociais, a influenciadora impôs uma exigência para a presença do namorado da mãe: levar a sanfona.

“Estou aqui conversando com minha mãe sobre o nosso Carnaval, né? Aí eu falei assim: ‘mãe, chama seu namorado’. Mas só tem um porém, se ele não levar a sanfona dele, nem entra. É a sanfona. Se não levar, nem entra”, disse Virginia, com bom humor.

