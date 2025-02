De volta à rotina de shows, Zé Felipe detalha planos para equilibrar agenda com tempo familiar

Retornando aos palcos, o cantor Zé Felipe celebrou a nova fase na carreira e destacou como pretende conciliar com tempo em família: "Saudade aperta"

Em entrevista recente ao portal LeoDias, Zé Felipe revelou detalhes sobre seu retorno aos palcos neste Carnaval. O cantor, que havia desacelerado a carreira com a chegada do terceiro filho, José Leonardo, contou como se preparou para esse momento e como pretende conciliar sua agenda de shows com a família ao lado de Virginia Fonseca.

No passado, Zé já enfrentou desafios durante suas turnês, incluindo crises de ansiedade. Agora, ele garante que está mais preparado para a rotina de apresentações. “Estou bem mais preparado e seguro, eu tratei, me cuidei. Tô animado e muito feliz, graças a Deus”, celebrou.

Reconhecido por ter uma forte conexão com a família, o filho de Leonardo destacou o apoio da esposa e a importância desse suporte na organização da rotina. “A Virginia é uma super mãe e esposa, a saudade aperta, mas também amo o que faço, vivo pra música e minha família”, declarou ele, que é pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Ainda durante o bate-papo, Zé Felipe não confirmou se levará Virginia e os filhos ao palco, mas deixou no ar a possibilidade de participações especiais, já que seu repertório conta com diversas colaborações. “Comigo tudo pode acontecer”, revelou ele, que ainda detalhou a nova apresentação.

“Show está muito massa, dinâmico, muito efeitos, ballet, dj… uma nova proposta de entrega. Vai ser fo**, estou muito animado”, garantiu o famoso. “Chega de férias, já estou com saudade de fazer show, estar perto do povo. Sentir aquela energia, e nada melhor que voltar no Carnaval”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Zé Felipe reage a comentários negativos sobre sua família

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais na sexta-feira, 21, para rebater comentários negativos sobre sua família. Na publicação, o marido da influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou uma foto de sua tatuagem com a palavra “YHWH”, que significa um dos nomes de Deus no hebraico.

Na legenda, ele escreveu: “Tudo que falarem de negativo ou de ruim contra mim e minha família vai chegar em forma de benção em nossas vidas. Eu declaro isso em nome de Jesus, AMÉM.”. Veja a foto.

Leia também:Virginia e Zé Felipe chamam a atenção ao mostrarem José Leonardo: 'A cara'