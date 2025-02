Quem é quem? Semelhança dos filhos de Virginia impressiona: 'Idênticos'

Virginia Fonseca compara fotos de Maria Alice e José Leonardo e impressiona pela semelhança física dos dois com a mesma idade

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar uma comparação dos filhos José Leonardo e Maria Alice com a mesma idade. Os dois possuem cerca de 3 anos de diferença, mas são muito parecidos.

Em um post, ela mostrou o print de uma conversa com uma amiga, que fotos de José e Maria quando eram bebês e comparou os cliques. Nas imagens, os fãs puderam ver o quanto os dois são parecidos, sendo que fica quase impossível de perceber quem é quem ao olhar rapidamente.

“Idênticos”, disse Virginia na legenda. Ela também é mãe de Maria Flor, de 2 anos.

Zé Felipe destaca evolução de Virginia como apresentadora de TV

Recentemente o marido de Virginia, cantor Zé Felipe, de 26 anos, comentou sobre a evolução da performance da amada como apresentadora de TV após ser um dos convidados do Sabadou, do SBT.

“Ontem o dia foi Graças a Deus foi muito abençoado. Gravamos o programa da minha gata e para mim é uma satisfação muito grande ver o crescimento dela como apresentadora. Tão bem que ela leva programa, que ela comunica e o crescimento dela, do Lucas e da Margara [a sogra]”, destacou .

E ainda afirmou que se sentiu em casa na gravação: “Um programa que a gente se sente em casa, apesar de eu estar mesmo em casa ontem. Mas ela como apresentadora está incrível, incrível, incrível. E eu fico muito feliz com todo esse sucesso do programa da Virginia, do que ela virou, do fenômeno que ela é, ver ela brilhar para mim é muito gratificante”, encerrou. Confira!

