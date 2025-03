Raphael Montes revela conselho de novelistas famosos: 'Todos eles me falam'

Em entrevista à CARAS Brasil, Raphael Montes, autor de Beleza Fatal, vibra com o sucesso da novela e revela conselho de novelistas renomados

Raphael Montes(34), é o autor de Beleza Fatal e o nome do momento. A novela da Max vem bombando nas redes sociais e não é o primeiro sucesso do escritor. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala sobre o sucesso da trama e revela conselho de novelistas famosos: "Todos eles me falam".

Raphael Montes destaca sua admiração pelos autores renomados da teledramaturgia brasileira e menciona que tem uma boa relação com eles. O escritor afirma que os novelistas reforçam sobre a importância de se conectar com o público.

"Eu converso muito com autores de novelas, o próprio João Emanuel, Silvio de Abreu, Gloria Perez, esse pessoal todo. E todos eles me falam: 'Rapha, novela pega uma pessoa pela emoção'. Então, você não tem que tentar ser moralista, não tem que tentar ser lacrativo. Você tem que só contar uma boa história e o público pega pela emoção", revela.

"Lolovers", "Capirota", "My Loves", "Amades", estes são apenas alguns dos termos que tomaram conta do público nas últimas semanas por conta do sucesso de Beleza Fatal. Raphael Montes vibra ao falar da recepção da novela e comenta que a trama atingiu diferentes públicos.

"Beleza Fatal pegou um público muito jovem, que não via mais novela. Você consegue saber isso por informações lá dentro, mas também pela própria internet. Você vê [os comentários]", declara o autor Raphael Montes.

O QUE ESPERAR DO ÚLTIMO CAPÍTULO?

Beleza Fatal ficou marcada por apresentar muitas reviravoltas, e um clássico como este não poderia terminar de maneira diferente. Sem entrar em muitos detalhes, Raphael Montes adianta sobre o último capítulo da novela.

"Assistam, espero que gostem, não queiram me matar. Posso dizer que é um final de novela, mas do meu jeitinho, ou seja, não é exatamente um final de novela, mas é um final de novela. Tem morte, casamento, tem de tudo. É um final de novela, gente", finaliza o autor Raphael Montes.

Leia mais em:Raphael Montes sobre o último capítulo de Beleza Fatal: 'Final de novela, mas do meu jeitinho'

CONFIRA CHAMADA DA ENTREVISTA COM RAPHAEL MONTES À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: