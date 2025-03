Raphael Montes revela bastidor da criação de Beleza Fatal: 'Não sentia isso'

Raphael Montes conta como foi escrever Beleza Fatal e revela que elenco estrelado foi conquistado pelo texto

Raphael Montes(34), autor de Beleza Fatal, não imaginava o sucesso estrondoso que seria Beleza Fatal, a primeira novela do streaming Max. Marcada por bordões e reviravoltas que o público brasileiro ama, a trama chega ao fim nesta sexta-feira, 21, com o último capítulo que será exibido ao vivo para os assinantes da plataforma.

Em entrevista à CARAS Brasil, o novelista conta que o processo de criação da trama foi leve e divertido. Na época, ele ficou sob supervisão de Silvio de Abreu (82), ex-Globo que, posteriormente, foi supervisor de novelas e séries da América Latina da Max entre 2021 e 2023.

"Eu me diverti muito quando escrevi a novela. Não acredito que o autor sabe o que o público quer, no máximo, ele sabe o que ele quer. Então, quando eu faço uma história eu tento me divertir muito e quando não me divirto também sei. Eu já escrevi coisa e falei: 'Isso aqui não está muito bom'. Com Beleza Fatal eu não sentia isso, estava lá com a equipe e a gente se divertia muito. O Silvio de Abreu foi o meu supervisor, era ótimo, vi que ele se divertia. Eu o desafiava e ele me desafiava também", relembra.

O autor revela que o texto de Beleza Fatal é um dos idferenciais. O elenco estrelado por nomes que passaram por novelas da Globo foi conquistado pelo desenvolvimento da história criada pelo jovem escirtor.

"Maria de Médicis [a diretora] tem uma uma energia que nem a minha, ou seja, alguém pra fora, animada.... que também se divertia muito. Depois na formação do elenco, ela me ligava e falava assim: 'Rapha, o Herson Capri leu e topou na hora. O [Marcelo [Serrado], o Caio Blat, então foi crescendo o elenco muito pelo texto", relembra.

VEJA TRECHO DA ENTREVISTA DE RAPHAEL MONTES: