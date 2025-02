Mãe de Virginia Fonseca celebra um mês de namoro com Danilo Sanfoneiro

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, completou um mês de namoro com o sanfoneiro Danilo Nascimento nesta quinta-feira, 27

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, completou um mês de namoro com o sanfoneiro Danilo Nascimentonesta quinta-feira, 27. Para celebrar a data especial, os dois trocaram declarações nas redes sociais.

Em seu perfil, o artista compartilhou uma foto deles juntos. "Feliz um mês de namoro, gata. A sua chegada trouxe um novo sentido para a minha vida. Obrigado por me fazer sorrir e me dar os melhores conselhous e por ser minha companheira de todas as horas", disse ele. Ao repostar o momento, Margareth escreveu: "Feliz um mês para nós, gato".

Danilo Sanfoneiro e Margareth Serrão - Foto: Reprodução / Instagram

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Margareth Serrão teve um encontro romântico na noite do dia 27 de janeiro. Nos stories do Instagram, Virginia fez a mãe contar os detalhes de como foi o encontro, mas disse que ela estava mentindo sobre uma parte do encontro.

"Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. E a mãe disse: "O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”.

Logo depois, a influencer flagrou a mãe contando o que o homem disse para ela: "Quero que você saiba que eu não estou com você por interesse, porque vai ter especulação. Eu não estou com você porque é famosa, não é isso. É porque te admiro muito mesmo. Se quiser, a gente vai ficar se conhecendo, vai ficar saindo”.

Dias depois, a sogra de Zé Felipe confirmou pessoalmente para a filha que está namorando. Ao encontrá-la em São Paulo para gravarem o programa Sabadou, do SBT, ela falou com a influenciadora, que logo anunciou para seus milhões de seguidores que a relação é oficial.

