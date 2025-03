BBB 25: Sisters analisam estratégia para o paredão: 'Acho mais inteligente'

Eva, Renata e Vilma conversaram sobre seus alvos e pensaram na possibilidade de colocar dois amigos no próximo paredão do BBB 25

Na noite desta quinta-feira, 20, no Quarto Nordeste do BBB 25, Eva, Renata e Vilma conversaram sobre a formação do próximo paredão do reality show.

As sisters pensaram qual seria a melhor estratégia para eliminar algum rival do jogo e pensaram na possibilidade de colocar Aline e Vinícius na mesma berlinda. Elas também citaram Diego Hypolito como uma opção.

"Se alguém indicar a Aline, a gente indica o Diego. Se alguém indicar o Vinícius, a gente indica Aline", disse a bailarina. "Entendeu, dona Vilma?", questionou a fisioterapeuta. "Entendi. Mas será que é inteligente ir Vinicius e Aline juntos? De todo jeito um vai ficar, né? Não têm como sair os dois", falou a estudante de nutrição.

Após o comentário de Vilma, Renata refletiu. "Eu também pensei nisso, tipo assim, eu acho que querendo ou não quando fica Aline, e Vini juntos no paredão...", disse ela. "É pior pra quem vai com eles, é?", acrescentou Eva. "Ah, é tipo... Depende de quem vai, né? Mas... Eu acho que era mais... Eu acho mais inteligente separar eles", opinou a bailarina.

Eva fala sobre a possibilidade de focar em um deles neste Paredão, e no outro na próxima berlinda. A loira, então, refletiu sobre os últimos acontecimentos na casa envolvendo Vinícius. "Acho que desmascarou muita coisa. Desmascarou aquele negócio do meu Paredão, esse negócio da dona Vilma. Aquele negócio do ao vivo, que ele fez com a gente. Não é possível que isso não pese", falou a sister.

Vale lembrar que nesta tarde aconteceu a primeira etapa da prova do líder do BBB 25. Os brothers foram divididos em dois grupos e a equipe campeã foi a rosa: Vitória Strada, Renata, Eva, Vilma, Maike e João Pedro. João Gabriel não participou da dinâmica, pois foi vetado pelo líder Guilherme.

João Pedro recebe apoio dos brothers após mal-estar

João Pedro sentiu um mal-estar após a primeira etapa da Prova do Líder do BBB 25 na tarde desta quinta-feira, 20. O brother estava no banheiro da casa e recebeu a ajuda de Aline e João Gabriel para se levantar.

Depois, com o apoio de Maike, ele foi carregado até o Confessionário. "Calma, que eu estou com você", disse João Gabriel ao irmão. Após ir ao Confessionário, João Pedro voltou para a casa e foi recepcionado pelos colegas de confinamento. Saiba mais!

