BBB 25: Renata vence a prova do líder da semana

Na madrugada desta sexta-feira, 21, Renata se tornou a nova líder do BBB 25, da Globo. Nesta noite, os participantes realizaram a segunda etapa da competição ao vivo e apenas um foi o vencedor.

A primeira etapa aconteceu durante a tarde de quinta-feira, 20, em dois grupos. O grupo foi vencedor foi o de Vitória Strada, Renata, Eva, Vilma, Maike e João Pedro. Portanto, apenas os 6 participantes disputaram a segunda etapa.

Na segunda fase, os 6 participantes tiveram que escolher os totens onde queriam ficar. A etapa foi de sorte. Em cada rodada, os brothers trocavam de lugar e eram eliminados de acordo com a letra do totem onde estavam.

Maike, João Pedro e Vilma foram eliminados ao longo das rodadas. Na última rodada, apenas Renata, Eva e Vitória disputavam a liderança. Elas tiveram que encontrar o produto no local correto e Renata teve sorte e conquistou o cargo de líder da semana .

Na primeira etapa da prova, os participantes foram divididos em duas equipes. Cada equipe teve que se colaborar para cumprir um circuito. Duas pessoas ficaram rodando um volante enquanto uma das pessoas era levada pela corda até o outro lado do cenário. A pessoa levada na corda tinha que buscar um produto do outro do campo de compras e trazê-lo de volta para entregar para o outro integrante que iria equilibrá-lo na prancha. A prancha era segurada por outros dois participantes. A missão era equilibrar cinco produtos na prancha sem derrubá-los e apertar o botão.

A equipe campeã da primeira etapa foi a Rosa, que tinha: Vitória Strada, Renata, Eva, Vilma, Maike e João Pedro.

