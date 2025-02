Virginia mostra como Maria Alice herdou mania de Zé Felipe: 'Puxou isso'

Puxou o pai! Virginia mostra mania que Maria Alice tem e revela que jeito deve ter sido herdado de Zé Felipe; veja o que aconteceu

A influenciadora Virginia Fonseca encantou nesta quinta-feira, 27, ao compartilhar mais um momento de seus filhos na mansão em Goiânia. Enquanto está em São Paulo a trabalho, a empresária postou uma imagem que recebeu de Maria Alice com o irmão caçula, José Leonardo.

No clique, a primogênita apareceu dentro do berço do bebê e fazendo carinho nele. A apresentadora então comentou sobre a garota se parecer muito com Zé Felipe. A famosa contou que ela gosta de ficar bastante junto assim como o pai.

"Mariazinha é super grudezinho! Certeza que puxou isso do pai", escreveu sobre a mais velha ser bem carinhosa como o cantor.

Ainda nos últimos dias, Maria Alice apareceu combinando look com a irmã, Maria Flor, para ir à uma festinha de um amiguinho. Para a ocasião, as meninas foram vestidas com uma peça de grife e o valor das roupas chamou a atenção.

A duplinha ainda deu um show de fofura ao surgir pronta para ir ao colégio. De uniforme, as herdeiras da influenciadora encantaram ao darem um toque especial para o look com seus laços e tênis.

Virginia Fonseca revela sofrimento e faz desabafo

Com a maior parte de sua vida exposta na rede social, a influenciadora Virginia Fonseca postou um desabafo nesta quarta-feira, 26, revelando que está sofrendo com algumas consequências de seu trabalho.

Além de ter milhões de seguidores e postar tudo na internet, a esposa do cantor Zé Felipe é empresária, apresentadora e mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Com tantas tarefas e obrigações, a famosa desabafou com um texto sobre sentir que está enlouquecendo, tendo estresse e desconforto, mas que isso é fruto por estar lutando pelos seus sonhos. Veja mais o que aconteceu aqui!