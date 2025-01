Lore Improta arrasa em look para ensaio de Carnaval

Lore Improta mostrou em suas redes sociais o look luxuoso que escolheu para um ensaio de Carnaval e arrasou com o modelito

Em suas redes sociais, Lore Improta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 16 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 7, a dançarina publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que exibiu seu look para um ensaio de Carnava. A loira usou um vestido vermelho repleto de brilho e com recortes estratégicos. Para completar a produção, a famosa ainda apostou em uma sandália dourada e um adereço na cabeça.

"Pronta para o primeiro ensaio da Unidos do Viradouro de 2025! Hoje eu vou representando o fogo, deixando a fumaça entrar como manda o nosso samba-enredo. Avante, Viradouro", escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

A família vai aumentar?

O cantor Léo Santana, de 36 anos, dividiu os planos de aumentar a família com a dançarina Lore Improta em 2025. Em um bate-papo descontraído com Maya Massafera, o famoso revelou que a meta para o próximo ano é simples: mais filhos! Os dois são pais de Liz, de três anos, e afirma que o casal está "praticando demais" para que o desejo de ter mais herdeiros se concretize.

A resposta descontraída foi dada após o GG da Bahia ser questionado sobre seus planos durante um encontro com a influenciadora digital. Sincero, Léo revelou que já tem uma grande meta com sua esposa: “Ave Maria, além de mais um filho?”, divertiu-se ao contar que está com foco total em sua família com Lorena.

Na sequência, Maya perguntou se o casal já estava “praticando”, e Léo não hesitou ao responder: “Demais”, o cantor disse que está aproveitando ao máximo a fase atual com a dançarina. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ele fala sobre o assunto. Desde o ano passado, Santana tem falado sobre o desejo de ter mais um herdeiro.

“Sim, sim, estamos trabalhando, se é que me entende. Uma hora vai vir novamente aí. Mas é um desejo grande nosso ter sim mais um – ou, quem sabe, mais uma -. Deixa Deus conduzir, assim como foi com a pequena Liz”, o cantor declarou ao Gshow.

Leia também: Lore Improta ostenta corpo sarado em cliques na piscina