Lore Improta ostenta corpo sarado em cliques na piscina: 'Perfeita'

A dançarina e influenciadora digital Lore Improta ganhou elogios dos fãs ao exibir o corpo sarado enquanto curtia o dia na piscina

Lore Improta arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 2, ao compartilhar alguns cliques renovando o bronzeado à beira da piscina.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a dançarina e influenciadora digital, que está na Bahia, ostentou seu corpo sarado ao surgir com um biquíni fininho. Lore também mostrou a filha, Liz, de três anos, brincando na água.

Na legenda da publicação, a artista se despediu das férias. "Pronta para voltar com tudo aos trabalhos! Foram dias merecidos de férias com quem amo. Renovada!", escreveu ela, recebendo elogios nos comentários. "Gata", disse uma seguidora. "O shape do verão", afirmou outra. "Ai que perfeita", falou uma fã.

Vale lembrar que Lore Improta é casada com o cantor Léo Santana e os dois pretendem aumentar a família. Em um bate-papo descontraído com Maya Massafera, o famoso revelou que a meta para 2025 é ter mais um filho com a esposa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta revela preparativos para o Carnaval e rotina com a família

Musa da escola de samba Viradouro e influenciadora digital, Lore Improta está com altas expectativas para a chegada do Carnaval 2025. Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, a artista compartilhou detalhes sobre seus preparativos para a folia, como concilia a rotina em família e planos para o próximo ano.

"O carnaval para mim começa muito antes do ano virar. Eu vivo o carnaval, ele faz parte do meu ano inteiro, mas três meses antes de entrar na avenida eu foco ainda mais nos treinos, nas aulas de samba, nos ensaios da escola da Viradouro, na alimentação e cuido muito da minha saúde mental também, porque é essencial", contou a dançarina, que também revelou que já está planejando seu look para o desfile de 2025, mas sem dar spoilers. "Não vai faltar brilho, e vocês vão amar", garantiu. Confira a entrevista completa!

Leia também:Filha de Léo Santana e Lore Improta, Liz encanta com dança ao lado da mãe