Léo Santana está “praticando” aumentar a família com a esposa, Lore

O cantor baiano Léo Santana, responde, de forma descontraída, sobre os planos em ter mais filhos com a esposa, a dançarina Lorena Improta, em 2025

O cantor Léo Santana, de 36 anos, dividiu os planos de aumentar a família com a dançarina Lore Improta em 2025. Em um bate-papo descontraído com Maya Massafera, o famoso revelou que a meta para o próximo ano é simples: mais filhos! Os dois são pais de Liz, de três anos, e afirma que o casal está "praticando demais" para que o desejo de ter mais herdeiros se concretize.

A resposta descontraída foi dada após o GG da Bahia ser questionado sobre seus planos durante um encontro com a influenciadora digital. Sincero, Léo revelou que já tem uma grande meta com sua esposa: “Ave Maria, além de mais um filho?”, divertiu-se ao contar que está com foco total em sua família com Lorena.

Na sequência, Maya perguntou se o casal já estava “praticando”, e Léo não hesitou ao responder: “Demais”, o cantor disse que está aproveitando ao máximo a fase atual com a dançarina. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ele fala sobre o assunto. Desde o ano passado, Santana tem falado sobre o desejo de ter mais um herdeiro.

“Sim, sim, estamos trabalhando, se é que me entende. Uma hora vai vir novamente aí. Mas é um desejo grande nosso ter sim mais um – ou, quem sabe, mais uma -. Deixa Deus conduzir, assim como foi com a pequena Liz”, o cantor declarou ao Gshow.

Léo Santana mostra fotos da festa luxuosa de aniversário da mãe

Em novembro, Léo Santana decidiu compartilhar imagens de festa luxuosa dedicada a sua mãe, Marinalva Santana, que completou 70 anos.

O cantor surgiu usando um look all black, enquanto a aniversariante usou um vestido vermelho. A mulher do artista, Lore Improta, também apostou em um look elegante: um vestido longo rosa, com uma flor de enfeite. A filha do casal, Liz, de três anos, esbanjou fofura com um vestido branco. Confira!

