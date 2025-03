Jade Picon e André Lamoglia são flagrados juntinhos em desfile, diz jornal

Os atores Jade Picon e André Lamoglia foram vistos juntos mais uma vez e aqueceram ainda mais os rumores de um possível affair

Mais uma vez, os atores Jade Picon e André Lamogliaforam vistos juntos, em clima romântico, em um dos camarotes da Sapucaí na madrugada desta terça-feira, 4. Na segunda-feira 3, o ator chegou a postar uma foto ao lado da atriz, mas rapidamente a deletou. A aproximação entre o astro de Elite, da Netflix, e a ex-protagonista de Travessia, da Globo, em 2023, não é novidade, o que faz com aumente ainda mais as especulações sobre um possível envolvimento.

De acordo com o Jornal Extra, Jade e André foram flagrados em um espaço mais reservado, fora do alcance da pista, para evitar serem fotografados. No entanto, algumas pessoas presentes no local conseguiram notar a troca de carinhos entre os dois.

Os rumores aumentaram ainda mais após André publicar uma foto dando um beijo no rosto de Jade, com os dois bem próximos. Porém, ele apagou a imagem na sequência.

Jade Picon e André Lamoglia juntos em festa

Em fevereiro, a atriz Jade Picon chamou a atenção dos internautas após um vídeo dela circular nas redes sociais. Nas imagens, ela apareceu em clima de romance com o ator André Lamoglia, da série Elite, da Netflix, em uma festa na cidade do Rio de Janeiro.

Mesmo não sendo tão conhecido pelo público das novelas, André é uma das principais estrelas da série espanhola de muito sucesso produzida pela Netflix, na qual interpreta um casal gay com o ator Manu Rios, outro famoso que é extremamente desejado pelos espectadores da série.

