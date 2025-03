André Lamoglia mostra clima de romance com Jade Picon, mas apaga em seguida; veja

O ator André Lamoglia surgiu em clima de romance com a atriz Jade Picon nesta segunda-feira, 3, em uma publicação nas redes sociais

O ator André Lamoglia surgiu em clima de romance com a atriz Jade Picon nesta segunda-feira, 3. Em uma publicação nas redes sociais, o artista mostrou o momento em que recebeu um beijo da influenciadora. Contudo, a foto foi deletada minutos depois.

Na selfie publicada, os dois aparecem no reflexo de uma janela em um dia ensolarado. Usando um biquíni vermelho, Jade dá um beijo carinhoso na bochecha do ator, que registra o momento com o celular à mostra.

Veja o clique:

Jade Picon e André Lamoglia (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que os dois surgem em clima de romance. Em 2023, os dois pombinhos foram flagrados em um clima de romance, com o rostinho colado um ao outro, sorrindo bastante e se divertindo durante uma festa.

Quem é André Lamoglia?

André Lamoglia, nascido na cidade do Rio de Janeiro, no dia 4 de agosto de 1997, decidiu seguir sua carreira de ator inspirado em seu irmão mais velho, o ator Victor Lamoglia. Tendo cursado teatro, lançou um canal no YouTube ao lado de Marcelo Duque, mas deixou para trás, para seguir na carreira de ator.

Nos teatros, estreou na peça Cinderela, ao lado de José Wilker, e logo engrenou para a série Juacas, da Disney, na qual viveu Rafael Smor, deixando ele bastante conhecido. Além disso, esteve em produções como Segredo de Justiça e Detetives do Prédio Azul.

O ator também viveu Iván Carvalho em Elite, o filho brasileiro de um jogador de futebol português. Por conta de sua atuação na série, André recebeu o troféu de Melhor Ator Jovem do ano no festival OFF Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, e foi indicado para o MTV Miaw.

Leia também: Mesmo tendo boas notas, Jade Picon revela que quase repetiu de ano na época da escola