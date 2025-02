Jade Picon exibe abdômen sarado durante treino. Veja!

Em suas redes sociais, Jade Picon mostrou um vídeo do seu treino e exibiu o seu abdômen super sarado ao usar um top. Confira!

Em suas redes sociais, Jade Picon sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores.

Atualmente, a famosa está em Milão, na Itália, a trabalho. Mas mesmo assim, não deixou a sua rotina de lado.

Nesta terça-feira, 25, Jade publicou um vídeo em que aparece na academia realizando diversos exercícios como agachamento e abdominal.

Com um top verde e calça legging, a artista exibiu o seu abdômen super trincado. "Com o frio daqui, tinha que valer dobrado", brincou ela na legenda.

Atualmente, as temperaturas em Milão estão entre 4 e 15 graus.

Luxo

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon, de 23 anos, surgiu nos stories de seu perfil no Instagram na noite de sexta-feira, 31, usando uma peça deslumbrante durante a sua viagem ao Caribe.

A escolha em questão, consiste em um vestido dourado brilhante, que realçou ainda mais os seus cabelos loiros. A publicação do look, que destacou a sua silhueta, compõe a série de registros da jovem em St. Barth, uma ilha no Mar do Caribe.

Na quinta-feira, 30, Jade curtiu um dia de praia e publicou registros usando um biquíni em tom marrom. O modelito que a famosa optou também tinha a parte de cima de um ombro só. Na ocasião, a jovem publicou diversas fotos e, em uma das imagens, fez questão de dar um close no abdômen super sarado.

Em dezembro, Jade tirou a carteira de habilitação de carro e contou que sua personagem na novela Travessia, da TV Globo, a ajudou perder o medo. "Falava que nunca eu ia dirigir. Vocês acreditam? Até eu fazer a Chiara. Ela dirigia, tinha um carro. Eu aprendi a dirigir por conta da Chiara e hoje eu sou apaixonada. Vou para qualquer lugar, faço minhas coisas. É muito bom se contradizer. Você aprende muita coisa. Vamos ver com o que mais nessa vida eu vou me contradizer. Nunca diga nunca."

Leia também: Jade Picon enfrenta calor e faz treino intenso à beira da piscina