Filho de Faustão, João Silva é flagrado com loira misteriosa em camarote no Carnaval

O apresentador João Silva escolheu a a Sapucaí para curtir o carnaval na madrugada desta quarta-feira, 5, e acompanhou os desfiles direto de um camarote. No local, o filho do apresentador Fausto Silva foi clicado em clima de romance com uma loira misteriosa pelos fotógrafos que estavam no local.

Nos registros, os dois aparecem aos beijos em uma frisa na Sapucaí. Vale lembrar que o último relacionamento público do apresentador foi com Schynaider Moura. Os dois assumiram o relacionamento em 2021, e terminaram o namoro em novembro de 2023.

Veja os cliques:

Filho de Faustão revela se apresentador possui planos de retornar à TV

Em recente entrevista ao site F5, João Silva revelou que Faustão possui planos de retornar à TV em breve. O veterano, que passou por dois transplantes nos últimos anos, está longe da televisão desde 2023, quando deixou o comando do programa 'Faustão Na Band'.

"A gente conversa muito sobre isso. Ele quer voltar a trabalhar e até me disse: 'Vou voltar com algo completamente diferente do que já fiz na minha vida’. Eu acho que ele vai vir com coisa grande", declarou João Silva.

O jovem, que seguiu os passos do pai e atualmente comanda o 'Programa do João', também na Band, ainda falou a respeito da saúde de Faustão. "Ele está mais forte fisicamente e também emocionalmente. A animação dele empolga todos nós e a torcida é para que ele volte a trabalhar ainda este ano no princípio do ano que vem", disse ele, por fim.

