Sidney Sampaio relembra queda da janela de hotel: 'Volta por cima'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sidney fala sobre papel importante do filho na sua recuperação após acidente em hotel no Rio

Sidney Sampaio (44) passou por uma experiência difícil em agosto de 2023 ao cair do primeiro andar de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio. O ator estava hospedado no local e foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde ficou internado, com duas fraturas.

Sua recuperação foi rápida, apesar do susto que o ator deu nos familiares e nos fãs. Ele revela em entrevista à CARAS Brasil que o filho Leonardo (13), fruto de um breve relacionamento com a produtora Juliana Gama, foi o suporte para sua rápida recuperação.

"Acho que os filhos fazem os pais superarem tudo, são inspirações pra gente dar a volta por cima e vencer. O meu filho teve sim um papel bem importante neste momento e em outros que já passei, como qualquer homem tem em sua vida. Tudo que faço, todo o esforço, trabalhos e projetos, isso tudo é pensando nele, no melhor que eu possa fazer pra ele", conta.

Na época, Sidney estava cotado para entrar em A Fazenda 15, o que acabou não se concretizando devido ao acidente. Ele, no entanto, entrou no reality show da Record na temporada seguinte e terminou o jogo na segunda colocação. A edição foi vencida pelo também ator Sacha Bali (43).

Na semana passada, Sampaio encerrou as gravações do filme Os Emergentes. O filme, ainda sem data de estreia definida, foi rodado em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio, com produção da In Setti Cultural.

É o primeiro projeto do ator no cinema após o período de três meses confinado no programa da Record. Os detalhes do novo personagem do artista ainda não foram divulgados.

