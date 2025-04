Casalzão! O cantor Diogo Nogueira acompanhou a estreia de Paolla Oliveira no segundo capítulo do remake de Vale Tudo: 'Brilha'

Noite especial para Paolla Oliveira! A atriz, que está no elenco do remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, fez sua estreia no segundo capítulo da novela, que foi ao ar na terça-feira, 1º.

A intérprete de Heleninha Roitman foi prestigiada pelo companheiro, o cantor Diogo Nogueira, que esteve ao seu lado durante a exibição da trama das nove. O artista, inclusive, fez questão de enaltecer o trabalho da amada.

Por meio das redes sociais, Diogo publicou um vídeo do momento em que Paolla Oliveira apareceu pela primeira vez no remake e vibrou com a estreia da atriz no folhetim. "Quem aí também viu a Heleninha hoje na novela?", questionou o sambista na legenda.

Além de Paolla e Diogo Nogueira, quem esteve presente na reunião foi o ator Luis Salem, intérprete de Eugênio no remake da trama. O artista, que também apareceu pela primeira vez no folhetim, assistiu ao segundo capítulo da novela ao lado do casal.

Mais cedo, o companheiro da atriz ainda publicou um vídeo de Paolla Oliveira nos bastidores da novela, se preparando para entrar em cena. "Animado para sua estreia em Vale Tudo hoje! Brilha, garotinha", declarou o cantor.

Diogo Nogueira prestigia estreia de Paolla Oliveira em Vale Tudo - Reprodução/Instagram

Conheça Miguel Moro, filho de Renato Góes e Carolina Dieckmann em Vale Tudo

O ator mirim Miguel Moro, de 12 anos, fez a sua estreia na novela Vale Tudo, da Globo, logo no primeiro capítulo da história e promete encantar os telespectadores com seu talento. Ele interpreta Bruno, filho dos personagens Ivan (Renato Góes) e Leila (Carolina Dieckmann), em sua primeira novela na Globo.

Miguel já é um rosto conhecido dos fãs de telenovelas. Isso porque ele esteve no elenco de Reis, série bíblica da Record TV, na qual interpretou Asa. Em entrevista à CARAS Brasil, o garoto comentou que as experiências em Reis e Vale Tudo são diferentes; confira o bate-papo completo!

