Médico avalia escolha de Gisele Bündchen envolvendo filho caçula: 'De forma muito criteriosa'

Gisele Bündchen foi flagrada em público pela primeira vez com seu terceiro filho. O caçula é fruto do relacionamento da supermodelo com Joaquim Valente

A top model Gisele Bündchen (44) deu à luz seu terceiro filho – o primeiro do relacionamento da estrela com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente (35) – no início de fevereiro. Nos últimos dias, a artista foi vista passando com o pequeno nos braços. Para o momento, ela escolheu uma roupa descontraída e confortável enquanto aproveitava o dia ao ar livre . Em entrevista à CARAS Brasil, o endocrinologista pediátrico Miguel Liberato avalia a escolha de Gisele Bündchen de passear com o caçula e reforça cuidado com crianças pequenas.

De acordo com o portal TMZ, Gisele e Joaquim optaram por não revelar informações como a data de nascimento, o nome ou o sexo da criança e mantém a vida pessoal fora dos holofotes. Segundo informações divulgadas pela revista People, uma fonte afirmou que a modelo está se recuperando bem do parto e priorizando o convívio familiar enquanto retorna gradualmente à rotina.

Segundo o pediatra Miguel Liberato, nos primeiros meses de vida, a defesa do organismo ainda é menor, o que deixa os recém-nascidos mais suscetíveis a infecções de um modo geral. Ele reforça que não existem contraindicações para o neném sair de casa, mas desde que com cuidados.

"Passeios com bebês nos primeiros meses de vida devem ser escolhidos de forma muito criteriosa. é fundamental evitar locais fechados e aglomerações e, se possível, limitar o contato da criança para o mínimo possível de pessoas", explica. O Dr. Miguel avalia a escolha da modelo.

"No caso da foto da Gisele, ela está em local aberto, sem mais nenhuma pessoa ao redor, que é o ponto de cuidado primordial. Esse tipo de passeio é seguro, é o mesmo raciocínio de a criança estar no quintal de casa", avalia.

QUAIS OS CUIDADOS?

O Dr. Miguel Liberato afirma que a maior atenção com os bebês é o risco de contato com outras pessoas, o que aumenta a possibilidade de adquirir alguma infecção viral. Então deve-se evitar locais fechados e com muita gente.

"A maior parte das infecções virais são transmitidas pelo contato direto ou próximo entre as pessoas. Escolha locais abertos, em que se pode garantir manter distância de outras pessoas", finaliza o Dr. Miguel ao avaliar o caso da modelo Gisele Bündchen.

