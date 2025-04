Vencedor do The Masked Singer Brasil confessa após o reality: 'Nova era'

Odete Roitman venceu o prêmio da quinta temporada do 'The Masked Singer Brasil'; em entrevista à CARAS Brasil, Diego Martins, o campeão revela seus próximos projetos

A grande final da quinta temporada do The Masked Singer Brasil, da Globo, aconteceu neste domingo, 30, e a grande campeã foi a personagem Odete Roitman. Após receber o troféu de primeiro lugar, a máscara da fantasia foi retirada e revelaram que o artista por trás da personagem era o ator Diego Martins (27). Em entrevista à CARAS Brasil, ele confessa as novidades na carreira após vencer o programa.

Ele brilhou na TV ao atuar na novela Terra e Paixão, da Globo, e também é cantor. Com isso, ele encantou a todos ao longo da temporada do programa e proporcionou ao público grandes performances. Diego reflete.

"Eu não sabia o que esperar, na verdade. Não sabia o que esperar, mas eu fiquei muito feliz porque eu dei tudo de mim, eu me diverti muito, mas eu também trabalhei muito, sabe? Para que acontecesse da melhor forma possível, para que as performances fossem memoráveis, que as músicas fossem bem feitas. Eu fiquei muito feliz com o resultado, com o reconhecimento das pessoas", declara.

Por conta de sua voz marcante, desde o começo do reality muitos apontam que era Diego Martins quem estava por trás da fantasia, fato este que é celebrado pelo cantor: "Isso me deixa mais feliz porque boa parte dos artistas que eu admiro são assim".

"Artistas que eu escuto de olho fechado ou dentro de um boneco e falo: "Essa pessoa é fulano, essa pessoa é tal'. E aí saber que isso acontece comigo, com a minha voz, é muito legal, porque isso, no final das contas, é muito positivo, é reconhecimento, deixa marca nas pessoas e esse é meu intuito", revela.

'NOVA ERA'

Martins chega cheio de fôlego e projetos após vencer o reality. Com a chegada de seu primeiro álbum TANTO, ele lança a tour homônima, que estreou no dia 30 de março e promete uma experiência única para o público.

"Ela está trazendo de fato uma nova era, ela está trazendo as músicas do meu primeiro álbum. É um show que está ficando cada vez mais com a minha cara, recheado de músicas minhas [...] É uma turnê que tem muita minha essência, vem muito pop, o que a gente está fazendo aqui no nosso cenário musical brasileiro e eu estou muito animado", afirma.

O ano de 2025 será marcado por grandes estreias na carreira de Diego Martins que aguarda o lançamento da comédia romântica Trago o Seu Amor. No momento, ele está em cartaz com o filme Viva a Vida.

"O que a gente pode esperar em 2025? Poxa, muita coisa boa, graças a Deus, eu sou um multiartista [...] vou estar na música, na TV, no cinema, vou estar no cinema de diferentes maneiras também pela primeira vez, então estou muito feliz", finaliza o ator Diego Martins.

