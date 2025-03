Diogo Almeida revela como convidou a mãe para participar do BBB: 'Esperei'

Ex-participante do BBB 25, o ator Diogo Almeida é uma das celebridades presentes na Ilha de CARAS, e ainda contou a reação do pai ao saber do reality

Apesar de ter deixado a casa mais vigiada do Brasil, Diogo Almeida(40) segue conectado ao BBB 25. Aproveitando o final de semana na nova edição da Ilha de CARAS, em Angra dos Reis, o ator reforça a torcida por sua mãe, Vilma (68), e revela como a convidou para encarar o confinamento no reality.

"Quando eu recebi o convite, esperei uma semana e meia para decidir se eu queria entrar ou não e decidi que iria chamar minha mãe. Aí, fiz uma chamada de vídeo com o meu pai e a minha mãe e falei: 'Tenho uma novidade para contar, vocês estão sozinhos em casa?', e eles estavam", recorda.

"Falei que aceitei entrar no BBB, e que tinha outra coisa, que tinha que entrar com alguém e que eu tinha pensado neles. Quando eu perguntei: 'O que vocês acham?', minha mãe já respondeu: 'Eu acho que tem que ser eu' [risos]. Aí o meu pai: 'A prioridade é dela, ela que sabe. Mas caso ela não queira, ou aconteça alguma coisa que ela não possa entrar, eu vou também'."

O artista diz que, apesar de seu pai ter sentido um pouco de ciúmes, sua mãe já sonhava há mais de 20 anos com a entrada no programa. Mesmo em momentos importantes, como as reuniões finais para entrar no reality, Vilmoca, como é chamada carinhosamente pelo filho, não desistiu de sua participação.

"Vilmoca, minha mãe, é muito batalhadora, muito guerreira. Ela está realizando um sonho lá dentro. Há quase 25 anos ela sonha em entrar no BBB, então, quando eu recebi esse convite não tinha outra pessoa que eu poderia convidar. É muito lindo vê-la lá dentro realizando o sonho dela."

Diogo foi eliminado no 6º Paredão da temporada, no final de fevereiro. À época, o ator saiu com 43,93% dos votos do público e se tornou o oitavo eliminado da edição. Apesar do tempo longe do programa, ele não esconde a vontade de participar novamente.

"Estou muito ligado ao programa ainda. Inclusive, quando eu saí, muitas pessoas questionaram a minha saída. Tiveram várias hipóteses para o fato de eu ter saído e uma das coisas que me perguntaram muito era: 'Diogo, se tiver uma repescagem, você voltaria?'. Eu voltaria, porque eu estou aqui fora, mas continuo conectado ao programa. Então, se surgisse um convite para uma repescagem, era para eu ir."

CONFIRA ENTREVISTA DE DIOGO ALMEIDA NA ILHA DE CARAS: