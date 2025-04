BBB 25: Renata teme culpa em eliminação de Vilma: 'Prejudiquei'

Após a saída de Vilma do BBB 25, a sister Renata revelou sentir culpa com o resultado do 12º paredão do reality show

A eliminação de Vilma do BBB 25 mexeu bastante com alguns brothers do reality show. Durante a madrugada desta quarta-feira, 2, Renata fez um breve desabafo com outros aliados de jogo a respeito da saída da sister.

Em conversa com João Pedro, João Gabriel e Maike, a bailarina revelou que teme ser culpada pelo resultado do 12º paredão. De acordo com Renata, seu maior medo é ter repassado informações obtidas na 'Vitrine do Seu Fifi' de forma errada para Vilma .

"Eu estava falando pro Maike... Vai que a pessoa que falou disse sem dizer a palavra certa, e eu passei o recado errado. Aí, tipo assim, eu prejudiquei ela, prejudiquei a gente. Não sei, fico pensando nisso. É muita responsabilidade ir para aquele lugar", lamentou a sister. "Você não prejudicou a gente", declarou Maike, tentando confortá-la.

Vale lembrar que a informação mencionada por Renata trata-se de Vinicius ter supostamente chamado Vilma de 'velha sonsa'. A bailarina recebeu o recado através do público, durante a dinâmica da 'Vitrine', e repassou para a mãe de Diogo Almeida ao retornar para o confinamento.

A situação ganhou grandes proporções após Vilma acusar o brother de ter usado o termo contra ela. Vinicius, no entanto, não se referiu a ex-colega de confinamento dessa forma. Douglas Almeida, filho da eliminada da semana, chegou a se pronunciar sobre o assunto e reforçou que a informação entregue à Renata foi distorcida.

💬 João Pedro: "Você não está se sentindo culpada de nada não, né?"



💬 Renata: "Tô. Vai que a pessoa falou sem dizer a palavra certa e eu passei o recado errado e eu prejudiquei ela."



Maike, João Gabriel, João Pedro e Renata conversam após Eliminação de Vilma. #BBB25#RedeBBB

Vilma fala de críticas contra Aline

O BBB 25 chegou ao fim para Vilma! A mãe de Diogo Almeida deixou o reality show na noite de terça-feira, 1º, após enfrentar o 12º paredão da temporada contra Diego Hypolito e Vinicius. Fora do confinamento, a ex-sister participou do 'Bate-Papo BBB' e falou um pouco sobre sua trajetória no programa.

Ao longo da conversa com os apresentadores, dona Vilma foi questionada sobre a relação conturbada com Aline, eliminada no 10º paredão. A ex-sister reviu algumas cenas em que criticou a ex-colega de confinamento e afirmou que não se arrepende do que disse; confira mais detalhes!

