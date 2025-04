BBB 25: Maike é escolhido para dinâmica que pode render consequência

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Vilma e ela decidiu escolher o brother Maike para participar de uma dinâmica. Saiba como será

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Vilma e ela decidiu escolher o brother Maike para participar de uma dinâmica. Com isso, ele terá a chance de somar até R$ 90 mil ao prêmio final ou ficar com o valor para si. Dependendo do resultado, o restante da casa sofrerá uma consequência.

Atualmente, o valor de prêmio final está em R$ 2.535.000,00. Antes de revelar o resultado do 12º Paredão, na terça-feira, 1, Tadeu Schmidt pediu aos emparedados que escolhessem alguém para participar da dinâmica. Diego Hypolito escolheu sua irmã, Daniele; Vinícius optou por Delma; e Vilma escolheu Maike.

A dinâmica muda a cada quinzena e, desta vez, o apresentador esclareceu que o brother escolhido pelo eliminado poderá ganhar R$ 90 mil. "A pessoa escolhida vai participar de um jogo de cartas, podendo ganhar até R$ 90 mil. O jogador pode tirar quantas cartas desejar, e também pode parar quando quiser", contou Tadeu.

"A gente vai ter duas cartas com os seguintes valores: R$ 30 mil e R$ 60 mil. Se tirar as duas cartas, ele ganha o prêmio máximo. Também vamos ter duas cartas 'bomba'. Se uma dessas cartas aparecer, o jogo acaba e o jogador não ganha nada. Aí quem ganha é o prêmio final do programa. Nesse caso, serão somados R$ 100 mil ao prêmio", explicou.

E Tadeu Schmidt alertou: "Vamos ter também três cartas com consequência e, a cada vez que a carta aparecer, o jogador terá que escolher duas pessoas para ficarem unidas pelos pés por tempo indeterminado — inclusive, o jogador pode sofrer essa consequência".

Vale lembrar que Delma foi a última sister a participar da dinâmica. Ela foi escolhida pela eliminada Gracyanne Barbosa para a dinâmica, na qual teve que escolher entre somar R$ 90 mil ao prêmio final ou ficar com o valor para si e dar uma consequência para os participantes.

Em sua decisão, Delma escolheu embolsar o valor. Por consequência, a casa ficou no Tá com Nada. Apenas a idosa, Guilherme e Vinícius terão o privilégio de ficar no VIP. Antes dela, Thamiris também participou da dinâmica. Ela resgatou R$ 60 mil e escolheu Guilherme e Vinícius para ficarem "morando" do lado de fora da casa.

