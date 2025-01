Darlin Ferrattry recupera foto com Lexa e lamenta: 'Esse ano não se repetirá'

Mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry usou as redes sociais para compartilhar uma foto ao lado da filha e de alguns amigos no Carnaval

Mãe da cantora Lexa, a empresária Darlin Ferrattry usou as redes sociais nesta quarta-feira, 29, para compartilhar uma foto ao lado da filha e de alguns amigos no Carnaval, durante um ensaio da Unidos da Tijuca. Na legenda, falou sobre a ausência da artista, que segue internada em São Paulo, após ser diagnosticada com um quadro de pré-eclâmpsia precoce.

"Todos os anos essa foto se repete. Esse ano não se repetirá, porque minha filha está hospitalizada", escreveu ela ao compartilhar o registro nos Stories do seu perfil do Instagram. Em seguida, celebrou o aniversário de um amigo. "Escolhi ela por estar ao lado da minha filha, onde você está sempre feliz ao ver o seu sorriso. Você faz parte dos melhores momentos da nossa vida, Pedro Agah. Te amamos muito. Desejo a você saúde e muito amor nesse dia. Feliz aniversário!", encerrou.

Veja o print:

Storie de Darlin Ferrattry (Reprodução/Instagram)

Como está Lexa?

Nesta quarta-feira, 29, o quadro de saúde da artista foi atualizado por pessoas próximas. "Ela segue estável", explicou uma fonte à Quem, ressaltando que Lexa conta com a companhia do noivo, Ricardo Vianna, e da mãe, a empresária Darlin Ferrattry, no hospital. "Eles estão revezando, porque só pode uma pessoa no quarto", destacou.

Na segunda-feira, 27, a própria cantora se pronunciou sobre o seu estado de saúde por meio de uma publicação em seu Instagram Stories. A famosa revelou que sua situação é considerada bastante complicada.

"Uma semana internada e nunca imaginei que estaria em uma situação tão delicada e complicada, mas eu e minha filha somos filhas de um Deus amoroso e fiel. Aqui no hospital cada dia é uma vitória. Sigo internada na semi intensiva", iniciou ela.

Em seguida, a artista fez questão de agradecer a sua equipe médica. "Obrigada a todos pelas orações e palavras, vamos seguir nessa corrente. Obrigada Dra. Camila Martin por tudo, obrigada enfermeiros e todos os médicos envolvidos no meu caso. Já deu tudo certo, eu creio em milagres", encerrou.

