Vilma esclarece falas sobre Aline no BBB 25: 'Preocupação de mãe'

Se defendeu! Eliminada do BBB 25, dona Vilma falou sobre sua relação conturbada com Aline dentro do confinamento

A ex-sister Vilma, eliminada no 12º paredão do BBB 25, está retomando aos poucos sua rotina na 'vida real' após deixar a casa mais vigiada do país. Na manhã desta quarta-feira, 2, ela participou do 'Mais Você' e conversou com Ana Maria Braga sobre sua trajetória no reality show da TV Globo.

Após analisar seus embates com Vinicius, a ex-sister falou sobre sua relação conturbada com Aline, eliminada na última semana. Apesar da ex-policial militar ter vivido um romance com Diogo Almeida - filho de Vilma - as duas não se davam muito bem.

Durante a atração de Ana Maria, a mãe do ator reviu algumas cenas em que criticou Aline e aproveitou o momento para se defender. "Eles estavam começando uma relação lá dentro e eu vi, várias vezes, a Aline, assim… não estava sendo o que o Diogo merecia. Ele dava todo carinho e atenção, e ela só via o Vinicius", declarou a eliminada da semana.

"Eu gosto da Aline, apesar de ela ter esse lado meio explosivo, eu vi no Sincerão como ela se transforma, um furacão. [...] Foi preocupação de mãe, mas eu não falei pra nada de maldade. Eles mesmo comentavam que se fica [com alguém]. Os jovens não falam que estão ficando? Eu quis dizer isso, de ficar ali na casa, namorando, mas sem compromisso sério, não foi para degradar a imagem dela, Deus me livre", continuou.

Por fim, dona Vilma ressaltou que, no início do romance, torceu para que Aline e Diogo ficassem juntos. "Eu curti eles dois, mas depois que eu fui vendo as coisas que estavam acontecendo... Eu fiquei um pouquinho triste, mas não pra desejar mal a ela, nem degradar a imagem dela, Deus me livre, não faço isso não", concluiu ela.

Vale lembrar que, durante participação no 'Bate-Papo BBB', Vilma afirmou que não se arrepende de suas falas sobre Aline. "Eu não retiro o que falei, não. Eu pensei isso dela. Naquele Sincerão que ela arrasou com o João, que ela se transformou, eu [falei]: 'Diogo, a Aline é essa pessoa aí, cara'", declarou.

Vilma comenta a fala dela sobre Aline: "eles tavam começando uma relação lá dentro e eu vi várias vezes a Aline assim, não tava sendo o que Diogo merecia" 👀 #BBB25#RedeBBB#MaisVocê



VILMA NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/8tzuQIVuOy — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 2, 2025

Quando acaba o BBB 25?

Falta pouco para o público conhecer o grande campeão do BBB 25! Com o 'Modo Turbo' ativado há cerca de uma semana, o reality show da TV Globo se aproxima de sua reta final e já tem data definida para revelar o brother vencedor da temporada.

Sob o comando de Tadeu Schmidt, a atual edição do BBB chega ao fim no dia 22 de abril , em uma terça-feira. A transmissão ao vivo, que começará logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Vale Tudo', acontecerá no canal aberto da emissora e no Globoplay. As informações são do 'Gshow'.

