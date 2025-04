Quando acaba o BBB 25? Globo define data para grande final do reality show

No 'Modo Turbo', o BBB 25 se aproxima da reta final e já tem data para definir o grande campeão da temporada; confira programação

Falta pouco para o público conhecer o grande campeão do BBB 25! Com o 'Modo Turbo' ativado há cerca de uma semana, o reality show da TV Globo se aproxima de sua reta final e já tem data definida para revelar o brother vencedor da temporada.

Sob o comando de Tadeu Schmidt, a atual edição do BBB chega ao fim no dia 22 de abril , em uma terça-feira. A transmissão ao vivo, que começará logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Vale Tudo', acontecerá no canal aberto da emissora e no Globoplay. As informações são do 'Gshow'.

Logo após a final, os fãs do programa ainda poderão seguir acompanhando os participantes. Isso porque o Multishow mostrará a 'invasão' da apresentadora Ana Clara na casa mais vigiada do país para conversar com os finalistas da temporada.

Já no dia seguinte da grande final, no dia 23, o Multishow exibirá o episódio do reencontro entre os participantes do BBB 25, que devem se reunir para relembrar os melhores momentos da edição.

Vale lembrar que, com o 'Modo Turbo' ativado, a direção do programa reduz o espaçamento entre as dinâmicas de provas e eliminações. Assim, a cada semana, mais brothers serão eliminados.

Diogo Almeida revela como convidou a mãe para participar do BBB

Apesar de ter deixado a casa mais vigiada do Brasil, Diogo Almeida (40) segue conectado ao BBB 25. Aproveitando o final de semana na nova edição da Ilha de CARAS, em Angra dos Reis, o ator reforça a torcida por sua mãe, Vilma (68), e revela como a convidou para encarar o confinamento no reality.

O artista diz que, apesar de seu pai ter sentido um pouco de ciúmes, sua mãe já sonhava há mais de 20 anos com a entrada no programa. Mesmo em momentos importantes, como as reuniões finais para entrar no reality, Vilmoca, como é chamada carinhosamente pelo filho, não desistiu de sua participação; confira o bate-papo completo com Diogo!

