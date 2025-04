BBB 25: Vilma fala de críticas contra Aline: 'Não me arrependo'

Eliminada do BBB 25, Vilma reviu algumas cenas em que falou sobre Aline dentro do reality e garantiu que segue com a mesma opinião

O BBB 25 chegou ao fim para Vilma! A mãe de Diogo Almeida deixou o reality show na noite de terça-feira, 1º, após enfrentar o 12º paredão da temporada contra Diego Hypolito e Vinicius. Fora do confinamento, a ex-sister participou do 'Bate-Papo BBB' e falou um pouco sobre sua trajetória no programa.

Ao longo da conversa com os apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, dona Vilma foi questionada sobre a relação conturbada com Aline, eliminada no 10º paredão. A ex-sister reviu algumas cenas em que criticou a ex-colega de confinamento e afirmou que não se arrepende do que disse.

Vilma ainda reforçou que seu conflito com Aline não se trata de ciúmes do filho. Para quem não acompanhou, a ex-policial militar e Diogo Almeida viveram um romance no programa.

"Eu não retiro o que falei, não. Eu pensei isso dela. Naquele Sincerão que ela arrasou com o João, que ela se transformou, eu [falei]: 'Diogo, a Aline é essa pessoa aí, cara'", declarou ela, recordando outros momentos em que se decepcionou com Aline no jogo.

Em seguida, Gil do Vigor comentou que o público do reality show talvez não tenha recebido muito bem algumas falas de Vilma. A eliminada da semana, por sua vez, seguiu com sua opinião: "Mas eu falei, né? Falei que, no momento, eu achava que era aquilo mesmo e eu acho que é. Não me arrependo ", concluiu ela.

Quando acaba o BBB 25?

Falta pouco para o público conhecer o grande campeão do BBB 25! Com o 'Modo Turbo' ativado há cerca de uma semana, o reality show da TV Globo se aproxima de sua reta final e já tem data definida para revelar o brother vencedor da temporada.

Sob o comando de Tadeu Schmidt, a atual edição do BBB chega ao fim no dia 22 de abril , em uma terça-feira. A transmissão ao vivo, que começará logo após a exibição de mais um capítulo do remake de 'Vale Tudo', acontecerá no canal aberto da emissora e no Globoplay. As informações são do 'Gshow'.

Leia também: BBB 25: Filho de Vilma se pronuncia sobre suposta fala de Vinicius contra a mãe