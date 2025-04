Eliminada do BBB 25, Vilma analisa embates com brother rival: 'Malandro'

Fora do BBB 25, Vilma falou sobre os últimos conflitos com um brother rival dentro do jogo; ex-sister foi eliminada no 12º paredão

O BBB 25 chegou ao fim para Vilma! A ex-sister deixou o reality show da TV Globo na noite de terça-feira, 1º, após enfrentar o 12º paredão da temporada contra Diego Hypolito e Vinicius. Fora do confinamento, a mãe de Diogo Almeida tem recebido aos poucos algumas informações sobre sua participação na casa mais vigiada do país.

Na manhã desta terça-feira, 2, Vilma esteve no 'Mais Você', da TV Globo, e conversou um pouco com Ana Maria Braga a respeito de sua trajetória na competição. Ao longo do bate-papo, a eliminada da semana falou sobre os embates com Vinicius, um de seus maiores rivais no jogo.

O conflito entre os dois aumentou ainda mais na última semana, logo após Vilma acusar o brother de tê-la chamado de 'velha sonsa'. A ex-sister ainda teve a oportunidade de rever a cena em que Vinicius supostamente teria se referido a ela dessa forma.

No diálogo original, o brother chamou Diogo Almeida de 'gente sonsa'. Vilma, no entanto, disse acreditar que Vinicius não se direcionou ao filho. "Demora para raciocinar, para resolver… e velha, só poderia ser comigo. O Diogo não é velho. Ele tentou dar uma disfarçada ali porque é malandro. Ele tem estratégia, ele não é mole não", declarou.

Por fim, a mãe de Diogo ainda explicou por que não quis conversar com Vinicius a respeito do conflito. "Eu não quis falar sobre isso porque ele ia tentar me enrolar como sempre. No Sincerão, ele joga as coisas e depois ele vem 'dona Vilma, desculpa', duas vezes ainda ouvi o que ele falou", disse Vilma.

Vilma fala de críticas contra Aline

Ao longo da conversa com os apresentadores, dona Vilma foi questionada sobre a relação conturbada com Aline, eliminada no 10º paredão. A ex-sister reviu algumas cenas em que criticou a ex-colega de confinamento e afirmou que não se arrepende do que disse; confira mais detalhes!

