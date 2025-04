Vilma diz se aprova romance de Diogo Almeida e Aline fora do BBB 25

Vai aprovar? Mãe de Diogo Almeida, dona Vilma opinou sobre uma possível relação do filho com Aline após o BBB 25: 'Toque'

Eliminada no 12º paredão do BBB 25, dona Vilma tem retomado aos poucos sua rotina pós-reality na 'vida real'. A ex-sister, inclusive, ainda está se atualizando sobre alguns acontecimentos do programa, incluindo situações que mais repercutiram entre o público.

Um dos assuntos mais questionados desde sua saída da casa mais vigiada do país é sua relação com Aline Patriarca. Apesar da ex-policial militar ter vivido um romance com Diogo Almeida - filho de Vilma - as duas não se davam muito bem dentro do confinamento.

Após o ator revelar que já teve sua primeira conversa com Aline fora do BBB 25, dona Vilma abriu o jogo e contou se aprovaria a relação entre o filho e a ex-adversária fora do reality show. "Eu não me meto. Eu sou mãe, eu não tenho que dar palpite nessas coisas", declarou ela em entrevista ao ‘Gshow’.

"Eu só dou um toque nas coisas que eu vejo que não estão legais. Mas, se eles acharem que devem, isso é com eles mesmo . E se for amigo... Gosto muito dela. Encontrando ela no hotel, eu vou abraçar, se ela me receber e vida que segue", completou Vilma.

Vilma diz o que faria de diferente se voltasse ao BBB 25

Vilma, última eliminada do BBB 25, participou do programa Mesacast BBB de quarta-feira, 2, e respondeu o que faria de diferente caso voltasse ao reality show da TV Globo. Além disso, ela revelou se iria se resolver com Vinícius, com quem teve alguns embates na casa.

"A senhora teria feito o que de diferente?", questionou a apresentadora Giovanna Pitel, que participou do BBB 24. "Não ia mais no Vinícius", respondeu ela aos risos. "Não quero [me resolver com ele], não. Já falei o que tinha que falar, ele já falou para mim o que tinha que falar, acabou, acabou", disparou a estudante de Nutrição.

