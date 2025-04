Diogo Almeida revela como foi a conversa com Aline após o BBB 25: 'Precisava'

Diogo Almeida abriu o jogo sobre sua relação com Aline Patriarca, com quem viveu um romance enquanto estavam confinados no BBB 25, da Globo

O ator Diogo Almeida abriu o jogo sobre sua relação com a policial militar Aline Patriarca, com quem viveu um romance enquanto estavam confinados no BBB 25, da Globo. Nesta quarta-feira (2), ele participou do programa Encontro com Patrícia Poeta e revelou como foi a conversa com ela após a eliminação.

"Você já falou com a Aline? Teve chance de reencontrá-la? Tem vontade?", quis saber a apresentadora. "Patrícia, eu e a Aline, a gente conversou, sim. A gente conversou. Era importante ter essa conversa. A gente precisava falar sobre alguns assuntos, sobre situações que ocorreram na casa e que não tinham sido conversadas ainda", respondeu o ator.

Que completou: "Então, a gente bateu um papo, sim, e tá tudo bem. E vamos lá. Vida que segue e vamos ver como as coisas vão seguir daqui para frente." Em seguida, Patricia Poeta quis saber sobre o futuro da relação deles. "Alguma chance de relacionamento aqui fora? Porque essa última frase me deu uma chance de fazer essa pergunta", disse ela.

E ele respondeu: "O que eu e a Aline vivemos dentro da casa foi de verdade. A gente realmente se relacionou dentro da casa do BBB. Realmente rolou uma atração muito forte e a gente viveu algo muito bonito. Aqui fora, ela saiu semana passada e eu há algumas semanas. Eu tenho um carinho pela Aline e tenho muito respeito por ela. O futuro eu não sei, mas a gente segue tendo respeito um pelo outro."

Aline comenta futuro de romance com Diogo Almeida

Fora do confinamento, Aline seguiu direto para o 'Bate-Papo BBB' e abriu o coração ao falar sobre o romance que viveu com Diogo Almeida. Sobre o futuro da relação, ela analisou: "Eu não faço ideia [se o romance continua]. A todo momento quando conversávamos lá dentro, ele sempre pontuava questões aqui fora", disse ela. "Então, querendo ou não, era uma deixa, né? Inclusive, eu me senti confortável em vários momentos para dizer ‘não, tem coisas que não quero conversar com você aqui dentro, acho que podemos conversar lá fora'", completou Aline.

