Karol Conká revela por que rejeitou convite para chamada especial do BBB

A ex-BBB Karol Conká conta que foi convidada para compor o projeto Bodas de Prata, promovido pelo reality show, mas o recusou

A rapper e ex-BBBKarol Conká revelou, nesta sexta-feira, 27, que foi convidada para o projeto Bodas de Prata, que reuniu diversos ex-participantes do reality show Big Brother Brasil, da Globo, mas ela o recusou. A campanha dá início à contagem regressiva para a 25ª edição do programa, que estreia dia 13 de janeiro. No entanto, a ausência de alguns brothers, como a cantora, chamou a atenção do público.

“Eu recebi o convite, sim. Por motivos de incompatibilidade de agenda, eu não consegui participar dessa campanha em questão”, explicou em entrevista ao Portal LeoDias.

Embora não tenha aparecido na chamada, Karol destacou a importância do reality show em sua trajetória. “Sou muito grata pela minha experiência no BBB, tenho muito carinho e respeito pelo programa que me trouxe muito aprendizado e oportunidades”, completou.

Projeto Bodas de Pratas, do Big Brother Brasil

A Rede Globo decidiu gravar uma vinheta em clima de festa de Bodas de Prata para marcar a 25ª edição do reality show. Diante disso, a emissora convidou ex-BBBs marcantes de várias temporadas do programa para celebrar os laços do BBB com o público.

A festa foi comandada pelo apresentador Tadeu Schmidt. Compareceram à campanha: Gil do Vigor, Beatriz Reis, Fred Nicácio, Fiuk, Fani Pacheco, Kleber Bambam e Dicesar. A vinheta especial buscou relembrar momentos históricos das edições passadas e alimentar a expectativa para a nova temporada, que terá elenco formando por duplas.

Porém, a exclusão de outros nomes relevantes gerou repercussão nas redes sociais. Vários ex-BBBs se pronunciaram nas redes após serem excluídos do projeto, criticando a emissora. Assista à chamada!

