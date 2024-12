Big Brother / Bastidores

BBB 25: Veja as fotos da gravação com os ex-BBBs

TV Globo mostra as fotos de como foi a gravação do comercial do BBB 25 com os ex-participantes do reality show, incluindo Davi Brito, Juliette e Arthur Aguiar

Juliette Freire, Tadeu Schmidt e Davi Brito - Fotos: Globo/ Manoella Mello