Corte na chamada do BBB 25 dá o que falar na web. Saiba o que ficou de fora

Globo faz corte na chamada do BBB 25 após a exibição na TV. Confira o que saiu do comercial do reality show

A TV Globo surpreendeu os fãs ao fazer um corte na chamada do BBB 25, que começará em janeiro de 2025. O primeiro comercial da nova temporada foi exibido na noite de quinta-feira, 26, e trouxe o reencontro de ex-BBBs marcantes de várias temporadas para uma cerimônia em clima de Bodas de Prata para celebrar as 25 edições do reality. Porém, a chamada foi reeditada para ser postada nas redes sociais.

Quando foi exibida na TV, a chamada do reality tinha uma cena final na qual o carro de Juliette Freire arrastava latinhas no clima de festa de casamento e, no meio das latas, era possível ver a cabeça de Maria Eugênia, a boneca de Bambam.

No entanto, na chamada que foi postada nas redes sociais, a cena final foi retirada. O vídeo acabou na cena de Juliette falando que o amor pelo BBB é uma prova de resistência.

Compare os vídeos:

A chamada com a Juliette arrastando a cabeça da Maria Eugênia / A chamada censurada. #BBB25pic.twitter.com/wTCindn7G0 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 27, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

A ideia da chamada do BBB 25

A Globo decidiu gravar uma chamada em clima de festa de Bodas de Prata para marcar a 25ª edição do reality show. Para isso, eles montaram uma festa de bodas com a presença dos ex-BBBs marcantes de várias temporadas do programa.

A festa foi comandada pelo apresentador Tadeu Schmidt. A intenção da Globo foi celebrar os laços do BBB com o público e também já destacar a nova temporada, que terá elenco formando por duplas.

"Gente, essa ideia das chamadas do 'BBB 25' foi tão genial! São 25 edições e o pessoal pensou numa cerimônia de bodas de prata, e reuniu aqui tantas figuras queridas, icônicas, campões; gente que marcou a história do programa. Acho que nunca reunimos tantos ex-BBBs no mesmo lugar. E o roteiro é maravilhoso! Vocês têm que ver porque é divertido demais! Fiquem atentos e assistam várias vezes a todos os vídeos das chamadas, porque vocês vão adorar", disse Schmidt.

Os ex-BBBs que participaram da gravação do comercial são: Kleber Bambam (BBB 1), Fani Pacheco (BBBs 7 e 13), Rafinha (BBB 8), Anamara (BBBs 10 e 13), Dicesar (BBB 10), Serginho (BBB 10), Daniel Rolim (BBB 11), Ana Paula Renault (BBB 16), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18), Gleici Damasceno (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Ivy Moraes (BBB 20), Thelma Assis (BBB 20), Gil do Vigor (BBB 21), Fiuk (BBB 21), Caio Afiune (BBB 21), Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22), Fred Nicácio (BBB 23), Davi Brito (BBB 24), Beatriz Reis (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).

