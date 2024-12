Ana Carolina Madeira reage após ficar de fora da comemoração dos 25 anos do BBB

Nas redes sociais, Ana Carolina Madeira, do BBB 9, reclamou após não ter sido convidada para a celebração dos 25 anos do Big Brother Brasil

Ana Carolina Madeira, que participou do BBB 9, usou as redes sociais para fazer um desabafo após não ter sido convidada pela TV Globo para participar da gravação de um especial que celebra os 25 anos do Big Brother Brasil.

Através dos Stories do Instagram, Ana Carolina lamentou a falta de convite para fazer parte da 'Bodas de Prata' do programa. Ela tinha o título de participante que mais vezes foi ao paredão - sete no total -, e perdeu o posto para o ator Babu Santana, no BBB 20, que enfrentou a berlinda 10 vezes.

"Eu não fui convidada na festa de 25 anos do Big Brother e realmente eu fiquei chateada. Assim como eu, outras pessoas que foram protagonistas não foram convidadas para essa festa. Eu acho que a gente merecia. Eu fui recordista de paredões por 11 anos... pela minha história, pela trajetória como uma das mulheres que mais eliminou pessoas dentro do programa, eu merecia o meu lugarzinho lá, mas tudo bem. Obviamente fiquei chateada, mas fazer o que, faz parte", desabafou em um trecho.

Nas imagens divulgadas pela Globo aparecem os ex-BBs: Kleber Bambam (BBB 1), Fani Pacheco (BBBs 7 e 13), Rafinha (BBB 8), Anamara (BBBs 10 e 13), Dicesar (BBB 10), Serginho (BBB 10), Daniel Rolim (BBB 11), Ana Paula Renault (BBB 16), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18), Gleici Damasceno (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Ivy Moraes (BBB 20), Thelma Assis (BBB 20), Gil do Vigor (BBB 21), Fiuk (BBB 21), Caio Afiune (BBB 21), Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22), Fred Nicácio (BBB 23), Davi Brito (BBB 24), Beatriz Reis (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).

Confira o desabafo completo:

Ana Carolina Madeira, do BBB 9, comenta que ficou chateada por não ter sido convidada pra chamada de 25 anos do BBB e comentou a falta de ex-BBBs do time raiz das antigas edições: "Não sei se eles estão com o orçamento apertado que não quiseram convidar as pessoas" pic.twitter.com/gwN7BAm3DM — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 26, 2024

Saiba como foi a gravação com os ex-BBBs

A TV Globo mostrou as primeiras fotos da gravação do comercial de anúncio do BBB 25. Nesta quinta-feira, 26, o comercial será exibido durante o intervalo da novela Mania de Você e a emissora já adiantou o tema do audiovisual e quem está presente.

"Gente, essa ideia das chamadas do 'BBB 25' foi tão genial! São 25 edições e o pessoal pensou numa cerimônia de bodas de prata, e reuniu aqui tantas figuras queridas, icônicas, campões; gente que marcou a história do programa. Acho que nunca reunimos tantos ex-BBBs no mesmo lugar. E o roteiro é maravilhoso! Vocês têm que ver porque é divertido demais! Fiquem atentos e assistam várias vezes a todos os vídeos das chamadas, porque vocês vão adorar", disse Schmidt.

