Globo divulga primeira chamada do BBB 25; assista ao vídeo

Em celebração às 25 edições do reality show, a TV Globo reuniu alguns ex-BBBs para celebrar a próxima temporada do Big Brother Brasil

Na noite desta quinta-feira, 26, a TV Globo divulgou a primeira chamada das Bodas de Prata do Big Brother Brasil. O reality show chega à 25ª temporada e para comemorar, a emissora reuniu alguns ex-participantes para gravar as chamadas do BBB 25.

O apresentador Tadeu Schmidt é o celebrante da cerimônia e os ex-BBBs são convidados especiais dessa grande celebração, que conta com orquestra, flores, looks de gala. Além disso, os dummies também entraram na brincadeira.

"Essa é a nossa aliança com todos vocês: as Bodas de Prata do Big Brother com o Brasil. Na alegria ou na tristeza, na Xepa ou no VIP, continuaremos juntos até que nem o Paredão nos separe", disse Tadeu durante seu discurso.

A campeã do BBB 21, Juliette Freire, também deixou um recado no fim da chamada. "Mais de 20 anos de amor, né, Brasil? Isso, sim, é Prova de Resistência!", disse ela.

Os ex-participantes que estiveram nas gravações e integram as chamadas do programa são: Kleber Bambam (BBB 1), Fani Pacheco (BBBs 7 e 13), Rafinha (BBB 8), Anamara (BBBs 10 e 13), Dicesar (BBB 10), Serginho (BBB 10), Daniel Rolim (BBB 11), Ana Paula Renault (BBB 16), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18), Gleici Damasceno (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Ivy Moraes (BBB 20), Thelma Assis (BBB 20), Gil do Vigor (BBB 21), Fiuk (BBB 21), Caio Afiune (BBB 21), Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22), Fred Nicácio (BBB 23), Davi Brito (BBB 24), Beatriz Reis (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).

Vale lembrar que o BBB 25 estreia na TV Globo no dia 13 de janeiro de 2025. O programa é apresentador por Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção-geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Confira:

Ana Carolina Madeira reage após ficar de fora da comemoração dos 25 anos do BBB

Nesta quinta-feira, 26, Ana Carolina Madeira, que participou do BBB 9, usou as redes sociais para fazer um desabafo após não ter sido convidada pela TV Globo para participar da gravação de um especial que celebra os 25 anos do Big Brother Brasil.

"Eu não fui convidada na festa de 25 anos do Big Brother e realmente eu fiquei chateada. Assim como eu, outras pessoas que foram protagonistas não foram convidadas para essa festa. Eu acho que a gente merecia. Eu fui recordista de paredões por 11 anos... pela minha história, pela trajetória como uma das mulheres que mais eliminou pessoas dentro do programa, eu merecia o meu lugarzinho lá, mas tudo bem. Obviamente fiquei chateada, mas fazer o que, faz parte", desabafou em um trecho. Confira o desabafo completo!

