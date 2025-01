Gracyanne Barbosa: Saiba a reação de Belo com participação da ex no BBB 25

Apoiou? Ex-marido de Gracyanne Barbosa, o cantor Belo soube da participação da musa fitness no BBB 25 antes do anúncio oficial

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa está no BBB 25! Após fortes rumores de uma possível participação no reality show da TV Globo, o nome da famosa foi anunciado oficialmente na quinta-feira, 9, durante o 'Big Day', realizado ao longo da programação da emissora.

Além de Gracyanne e sua irmã, Giovanna Jacobina, que entrará no programa em dupla com a influenciadora, outra pessoa que já sabia da novidade envolvendo a sister era o cantor Belo, seu ex-marido. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do UOL, o artista deu total apoio às duas quando foi informado sobre o convite.

Ainda segundo o jornalista, Belo e Gracyanne Barbosa resolveram algumas burocracias antes da famosa se confinar no hotel. Isso porque, apesar de estarem separados há mais de um ano, os dois seguem casados no civil.

Vale lembrar que a irmã de Gracy considera o cantor como um pai. Em agosto de 2024, no Dia dos Pais, Giovanna Jacobina compartilhou em suas redes sociais uma homenagem especial para Belo e agradeceu todo carinho e apoio paterno que recebe desde os 10 anos de idade.

Gracyanne Barbosa e Belo foram casados por 16 anos e anunciaram publicamente o fim da união em abril do ano passado. Meses depois, a participante do BBB 25 revelou que os dois já estavam separados há algum tempo quando decidiram comunicar a decisão.

Gracyanne Barbosa fala sobre ter passado Natal com Belo

Mesmo separados, Gracyanne Barbosa e Belo passaram o Natal juntos e com suas famílias. Na rede social, a musa fitness compartilhou um registro com a presença do cantor e chamou a atenção ao aparecer na comemoração com o ex-marido, com quem protagonizou um término um pouco polêmico em abril deste ano.

Em uma declaração enviada ao portal Leo Dias, a influenciadora explicou melhor o motivo de ter passado a data especial ao lado do ex-esposo. Segundo a famosa, por terem morado por muito anos com suas famílias na mesma casa, a relação construída com todos pesou muito; confira detalhes!

