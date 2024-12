Gracyanne Barbosa fala sobre ter passado Natal com Belo: 'Conexão'

Após ter aparecido em foto de Natal com Belo, Gracyanne Barbosa fala sobre motivo de ter passado a data com o ex-marido e sua família

Mesmo separados, Gracyanne Barbosa e Belo passaram o Natal juntos e com suas famílias. Na rede social, a musa fitness compartilhou um registro com a presença do cantor e chamou a atenção ao aparecer na comemoração com o ex-marido, com quem protagonizou um término um pouco polêmico em abril deste ano.

Em uma declaração enviada ao portal Leo Dias, a influenciadora explicou melhor o motivo de ter passado a data especial ao lado do ex-esposo. Segundo a famosa, por terem morado por muito anos com suas famílias na mesma casa, a relação construída com todos pesou muito.

"Não foi uma escolha, é algo muito natural pra gente, porque o Natal é uma data que a gente celebra o amor e entre a gente e as nossas família existe muito amor, existe amor não só pela nossa história, mas por cada pessoa que faz parte", falou.

"A família dele é muito importante pra mim, será pra sempre minha família. Assim como a minha família será pra sempre a família dele. Acho que juntos nós formamos uma grande e linda família, e é uma conexão muito forte e especial que nós construímos ao longo dos anos isso com certeza vai ser preservado”, declarou no áudio enviado para o portal de Leo Dias.

Gracyanne e Belo posam juntos no Natal. Foto: Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Relação da família de Belo com Gracyanne Barbosa

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa separou um tempo recentemente para conversar um pouco com os seguidores sobre diversos assuntos. Por meio de seu Instagram oficial, a famosa abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas por internautas para esclarecer.

Em meio às questões, um seguidor quis saber como ficou a relação de Gracyanne com a família de Belo após o fim do casamento de 16 anos. Para quem não sabe, os dois anunciaram publicamente a separação em abril deste ano.

De acordo com a influenciadora, ela sempre se deu muito bem com os familiares do cantor e isso não mudou depois do divórcio. Gracy, inclusive, já compartilhou diversas vezes fotos ao lado da ex-sogra, dona Terezinha, além de ter realizado uma festinha surpresa em seu aniversário.

"Está normal! Sempre tivemos uma ótima convivência. Fico em paz com isso porque sei das coisas boas que fiz, que tentei fazer, aproximar, tê-los mais próximos e ajudar no que estava/está ao meu alcance. Acredito que, de alguma maneira, sempre seremos uma ‘família’. Da minha parte será sempre esse ‘sentimento'", respondeu a musa fitness.

"Sei que quando há separação, as pessoas ficam esperando brigas, desentendimentos, conflitos, mas entre a gente não tem!", completou Gracyanne Barbosa. Vale lembrar que, no documentário 'Belo: Perto Demais da Luz', da Globoplay, a influenciadora digital contou que o ex-casal já não estava mais junto na época em que confirmaram oficialmente ao público o divórcio.

Leia também:Gracyanne Barbosa diz o real motivo de fim de casamento com Belo: 'Ele mente'