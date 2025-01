Psicóloga revela possíveis malefícios do pré-confinamento do BBB 25 nos famosos: 'Danos'

Em entrevista à CARAS Brasil, psicologa revela como a saúde mental dos famosos do BBB 25 pode ser afetada no pré-confinamento

A Globo começou a confinar em um hotel no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 7, as duplas do BBB 25. No camarote, Vitória Strada (28), Diogo Almeida (40), Gracyanne Barbosa (41) Diego Hypólito (38) e Daniele Hypólito (40) devem ser anunciados no Big Day, marcado para os intervalos da emissora nesta quinta, 9.

No principal reality show da Globo, os participantes terão que encarar os desafios do confinamento. A CARAS Brasil conversa com a psicóloga Dra. Leninha Wagner para entender quais os cuidados que os famosos e anônimos devem tomar com a saúde mental durante e após o programa.

"O confinamento em um reality show pode causar danos psicológicos significativos devido à combinação de isolamento controlado, exposição pública intensa e dinâmica de competição exacerbada. Do ponto de vista psicológico, estamos lidando com fatores que podem desencadear altos níveis de estresse, ansiedade, desregulação emocional e até depressão", explica.

A ausência de vínculos familiares e sociais confiáveis, somada à pressão constante para atender expectativas externas, também pode resultar em combinações que não são saudáveis, de acordo com a especialista.

"Cria um ambiente que compromete o equilíbrio emocional e a sensação de segurança. Além disso, o julgamento constante do público e o medo de rejeição podem afetar negativamente a autoestima e até provocar alterações na percepção de identidade", diz.

A preservação da saúde mental no confinamento começa antes da entrada no reality show, com suporte psicológico para preparar o indivíduo para os desafios emocionais e sociais que irá enfrentar. A psicóloga ressalta que o controle trabalhado antes do início do programa é fundamental

"Durante o confinamento, é essencial adotar estratégias de autocuidado, como estabelecer uma rotina que inclua momentos de introspecção, práticas de mindfulness e técnicas de regulação emocional, como respiração consciente e meditação. Manter um diálogo interno compassivo, reconhecer limites emocionais e evitar entrar em dinâmicas tóxicas também são medidas protetivas. Outro ponto é o treinamento prévio em habilidades sociais e resolução de conflitos, para que o participante possa lidar de forma assertiva com as tensões inerentes à convivência forçada", revela.

