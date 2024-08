Belo ganha homenagem especial da irmã de Gracyanne: 'Pai carinhoso'

Família! O cantor Belo foi surpreendido com uma declaração especial de Dia dos Pais da ex-cunhada, irmã de Gracyanne Barbosa

O cantor Belo foi surpreendido com uma linda homenagem da ex-cunhada, Giovanna Jacobina, em celebração ao Dia dos Pais, comemorado no domingo, 11. Através das redes sociais, a irmã da musa fitness Gracyanne Barbosa, ex-esposa do artista, agradeceu o carinho e apoio paterno que recebe desde os 10 anos de idade.

Em seu Instagram oficial, Giovanna reuniu diversos momentos especiais ao lado de Belo e ressaltou os ensinamentos do cantor. "Cresci assim, cercada por um pai amigo, carinhoso, engraçado, que ama contar histórias, que me ensina muito e, desde pitica, fez eu entender, gostar de carros, que divide doces fit comigo…", iniciou ela na legenda.

"Aquele que diz que, se em casa eu sou tratada como princesa, na rua mereço dez vezes mais... que me proporciona sonhos, dono de um coração enorme", completou a irmã de Gracyanne Barbosa, que atualmente é médica veterinária.

Em outra postagem, Giovanna Jacobina finalizou a homenagem de Dia dos Pais com uma nova declaração: "Melhor do mundo, papi muso. Obrigada por tudo! Te amo muito. Feliz dia", concluiu ela.

Vale lembrar que Belo e Gracyanne Barbosa anunciaram publicamente o fim do casamento em abril deste ano. Apesar do divórcio, o ex-casal seguiu morando na mesma casa por um período juntamente com as famílias de ambos.

Nos últimos dias, Gracy abriu o coração e informou que estava de mudança para um novo endereço. Após alguns meses da separação, ela decidiu residir em outro local para 'seguir sua vida'. Os dois ficaram juntos por 15 anos.

Gracyanne descarta reconciliação com Belo

A musa fitness e influenciadora Gracyanne Barbosa revelou publicamente que estava de mudança para uma nova casa. Apesar do fim do casamento com o cantor Belo, anunciado em abril deste ano, os dois ainda moraram sob o mesmo teto por alguns meses.

A decisão de seguir adiante partiu de Gracyanne e, ao que tudo indica, ela não pretende mudar de ideia. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ela explicou melhor a escolha e negou que o ex-casal buscou uma reconciliação.

"Não existiu uma tentativa de reconciliação com o Belo. Não tentamos voltar em nenhum momento. Apenas temos uma relação de amizade e respeito. Além disso, temos toda uma logística para organizar com família e negócios", declarou a musa fitness.

"Preciso de um momento meu. Dei uma casa para a minha mãe e quero que ela faça tudo como sempre sonhou. A decoração dos sonhos dela. Quero aproveitar o meu momento e poder proporcionar para minha mãe e irmãs tudo que elas sempre sonharam", concluiu Gracyanne Barbosa.